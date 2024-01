Skopiowali drony USA i się tym chwalą. Kim Dzong Un zachwycony

MQ-9 Reaper i RQ-4B Global Hawk. Dlaczego wszyscy chcą je mieć?

MQ-9 Reaper to wielozadaniowa maszyna stworzona z myślą o operacjach rozpoznawczych, która rozmiarami przypomina mały samolot. To dron typu MALE (Medium Altitude Long Endurance), mogący operować przez dłuższy czas na średnim pułapie - według producenta, firmy General Atomics, może spędzić w powietrzu nawet 27 godzin, a jego maksymalny pułap to 15 km.



A skoro przy możliwościach jesteśmy, to MQ-9 Reaper jest wyposażony w silnik Honeywell TPE331-10 o mocy 950 KM, który pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 440 km/h. Co jednak bardzo istotne, chociaż model ten podstawowo służy do rekonesansu, używając do tego swoich i doczepionych systemów elektronicznych jak radar Lynx II, sensory czy projektory laserowe, może być także uzbrojony, np. w pociski kierowane powietrze-ziemia AGM-114 Hellfire czy sterowane laserowo bomby GBU-12.

Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk to drugi zaawansowany dron Sił Powietrznych USA, który służy do realizacji misji wywiadowczych. W odróżnieniu od MQ-9 Reaper, nie posiada jednak uzbrojenia do przeprowadzania ataków z powietrza. Maszyna ma masę 6781 kg (maksymalna masa startowa wynosi 14,6 t), długość 14,5 m, wysokość 4,7 m i rozpiętość skrzydeł na poziomie 40 m.

RQ-4B Global Hawk może poruszać się z prędkością przekraczającą 570 km/h i dokonywać lotów na wysokości aż 19,8 kilometra (prowadząc rozpoznanie bez przerwy przez 24 godziny!), wyposażony jest w radarowy odbiornik ostrzegawczy AN/ALR 89, pokładowy system zakłócający oraz holowany system wabików ALE 50.