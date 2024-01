Wielkie ćwiczenia na Morzu Bałtyckim

— Jesteśmy w nowej erze i musimy być przygotowani do odstraszania naszych wrogów, gotowi do przewodzenia naszym sojusznikom i gotowi do obrony naszego narodu, gdy tylko nadejdzie wezwanie. Dziś nasi przeciwnicy intensywnie odbudowują swoje zapory. Starzy wrogowie ożywają. Linie bitew są wyznaczane na nowo. Rosyjskie czołgi stoją na ukraińskiej ziemi. Fundamenty światowego porządku są wstrząsane do głębi. Stoimy na rozdrożu — oświadczył minister Grant Shapps.

Liczba Brytyjskich sił ma być prawdziwie imponująca, ponieważ we wrześniu 2023 roku szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer zapowiadał, że w manewrach Steadfast Defender, weźmie udział ponad 40 tysięcy żołnierzy z krajów Sojuszu. Shapps przypomniał władzom krajów NATO, że umowa traktatowa zobowiązuje członków Sojuszu do wydawania co najmniej 2 procent PKB na obronność, z czego wywiązują się nieliczne kraje (m.in. USA, Polska czy Wielka Brytania).

Czym jest lotniskowiec HMS Queen Elizabeth?

Lotniskowce klasy Queen Elizabeth to okręty prawie nowe, bo w służbie z 900-osobowymi załogami są od zaledwie kilku lat. Pierwszy zaczął służbę w 2017 roku, a drugi w 2019 roku. Jako że nie mają napędu atomowego, ich zasięg jest ograniczony do 20 tysięcy kilometrów. Na pokład mogą wziąć do 36 sztuk samolotów. Mówimy tutaj o najnowszej generacji F-35B Lightning II, a nadto jest miejsce dla helikopterów AgustaWestland AW 101 Merlin. Lotniskowce budowano przez osiem lat. Koszt jednego opiewa na 10 miliardów dolarów.