Oznacza to, że przynajmniej jedna sztuka helikoptera już bierze udział w misjach specjalnych w Ukrainie realizowanych przeciw rosyjskiemu agresorowi. Co ciekawe, Black Hawk nie przybył do kraju naszego sąsiada w ramach wsparcia militarnego z jednego z krajów NATO.

Siły Zbrojne Ukrainy zakupiły Black Hawki Okazuje się, że SZU zakupiły tę kulową maszynę od prywatnej firmy o nazwie Ace Aeronautics. Na helikopterze znajdują się jej charakterystyczne barwy, a tuż obok nich flaga Ukrainy. Black Hawk został pozyskany z samej armii USA. W firmie Ace Aeronautics przeszedł remont i ostatecznie trafił do Ukrainy. Reklama Jak informują SZU, z oczywistych względów maszyna jest pozbawiona większości najnowszych systemów używanych w amerykańskiej armii. Pentagon nie może pozwolić, by helikopter wpadł w ręce Rosjan, a oni otrzymali dostęp do strategicznych systemów. Ukraińska armia dysponuje najlepszym sprzętem NATO Tak czy inaczej, ukraińskie siły specjalne chwalą sobie tę maszynę. Dzięki niej mogą wykonywać misje wywiadowcze i skutecznej planować kolejne etapy ofensywy mającej na celu wyzwalanie okupowanych terytoriów przez rosyjskich żołnierzy. UH-60 Black Hawk produkowany jest przez koncern Sikorsky Aircraft od 1974 roku. Maszyna waży 11 ton, może zabrać na pokład do 20 osób, wznieść się na wysokość 5700 m, poruszać się z prędkością 278 km/h oraz transportować ludzi i sprzęt na odległość ponad 2000 km.