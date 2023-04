Bliskie spotkanie z tureckim gigantem TCG Anadolu. Świat z pokładu F-16

Okręt desantowy-lotniskowiec TCG Anadolu, czyli największa jednostka w historii tureckiej marynarki wojennej, dopiero co weszła do służby, a już prowadzi działania na morzu, co potwierdza nagranie wykonane przez pilota F-16 wykonującego manewry w jego pobliżu. Mowa o wszechstronnej jednostce wojskowo-humanitarnej, która zwraca uwagę szczególnie "stacjami kontroli dronów z terminalami satelitarnymi do połączeń o dłuższym zasięgu" oraz "specjalnymi systemami ułatwiającymi start i lądowanie UAV-ów, bo na statku po wejściu do służby na stałe stacjonować mają bojowe drony Bayraktar TB-3 i Kızılelma.

TCG Anadolu z pokładu F-16 nie wydaje się taki ogromny

Trudno też przeoczyć jej imponujące gabaryty, bo TCG Anadolu mierzy aż 231 m długości, 32 m szerokości i 58 m wysokości, co pozwala na zabranie na pokład 400 członków załogi i nawet 1400 żołnierzy. Co jednak ciekawe, kiedy spojrzymy na lotniskowiec z pokładu zbliżającego się do niego samolotu F-16, to wydaje się zdecydowanie mniejszy - takie nagranie wykonane przez tureckiego pilota pojawiło się właśnie w mediach społecznościowych i nie da się ukryć, że robi wrażenie (choć trochę szkoda, że nie możemy przy okazji posłuchać oryginalnego ryku silnika amerykańskiej maszyny).



Zdjęcie Bliskie spotkanie z tureckim gigantem TCG Anadolu. Widok z pokładu myśliwca / Bulgarian Military / Twitter

Możemy na nim zobaczyć, jak F-16 zbliża się, a następnie przelatuje obok TCG Anadolu, a zwolnione tempo pozwala lepiej przyjrzeć się nowemu nabytkowi tureckiej marynarki wojennej. Następnie materiał przyspiesza, a my możemy podziwiać, jak pilot na niewiarygodnej prędkości wykonuje kilka obrotów o 360 stopni (nie brakuje też nagrań pokazujących ten lub podobne manewry z drugiej strony, czyli z pokładu lotniskowca).