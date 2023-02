Bluza Zełenskiego to więcej niż ubiór. To przede wszystkim deklaracja polityczna

Na początek warto obejrzeć wspomniane orędzie z 23 lutego 2022 roku. Było to ostatnie wystąpienie publiczne, w którym mogliśmy zobaczyć prezydenta Ukrainy w garniturze.

Następnie prezentował się już w innych strojach - dominują T-shirty, bluzy, swetry w zielonym i czarnym kolorze. I nie są to ubrania przypadkowe. Wybór jest celowy.

Stroje wojskowe, niezależnie od tego, czy mówimy o oficjalnych mundurach czy ubraniach taktycznych, od dawna odgrywają kluczową rolę w tworzeniu wizerunku przywódców państw. Budują one autorytet, sygnalizują patriotyzm, determinację, wyrażają władzę.

Ubiór jest także narzędziem politycznym.

Prezydent Zełenski nosi ubrania ukraińskich firm. Szybko rozsławił ich asortyment

Ubrania, jakie nosi prezydent Zełenski, produkują dwie dość małe ukraińskie firmy. Jedna z nich to U-Shirt, powstała po wybuchu wojny. W sklepie marki możemy nabyć produkt, jaki dosłownie nazywa się "President’s sweatshirt". Kosztuje 100 dolarów i jak możemy przeczytać, to oryginalna zielona bluza z wyhaftowanym złotym trójzębem.

Trójząb ten znajdziemy w herbie Ukrainy, jaki symbolizuje suwerenność kraju. W trójząb wpisane jest słowo "воля", oznaczające wolność. "B" znajdziemy w lewym zębie, u dołu wpisane jest "O", w środku "Л", a w prawym zębie "Я".

Jak czytamy na stronie sklepu, produkty są sposobem na sprawienie, aby głos Ukrainy był słyszalny. W opisie widnieje następujące zdanie: "For the people truly believing in the values of liberty, and empathizing with those that fight for it, can wear it on themselves and keep the light of hope burning bright for all to see" — czyli — w wolnym tłumaczeniu — "Dla ludzi prawdziwie wierzących w wartości wolności i empatyzujący z tymi, którzy o nią walczą, mogą nosić ją na sobie i utrzymywać światło nadziei płonące jasno, widoczne dla wszystkich".

Drugą z nich jest z kolei firma M-TAC prowadząca swoją działalność już od 2005 roku. Odzież oraz sprzęt taktyczny sprzedaje od 2014 roku, od rewolucji godności. Jej mottem jest "Born by revolution — hardened by war". Na stronie internetowej firmy możemy przeczytać, że jej ubrania noszą zarówno żołnierze w okopach, jak i polityczni przywódcy państwa.

I faktycznie, od wybuchu wojny, M-TAC skupia się na produkcji odzieży oraz sprzętu dla ukraińskiego wojska. Zełenski nosił ubrania tych marek między innymi podczas przemówienia w Kongresie Stanów Zjednoczonych, w swoim pierwszym wystąpieniu publicznym poza Ukrainą od czasu rozpoczęcia wojny.

Jak czytamy na łamach "Insidera", ubiór prezydenta nie pozostał niezauważony. Ludzie na całym świecie chcą naśladować jego wygląd — podpisana przez Zełenskiego kurtka M-TAC została sprzedana na aukcji za około 110 tysięcy dolarów podczas zbiórki charytatywnej zorganizowanej przez ambasadę Ukrainy w Londynie.

Od pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę, M-TAC zanotował gwałtowny wzrost popytu na kurtkę polarową Zełenskiego. Jak mówił portalowi Taras Rudyntski, ukraiński kierownik ds. operacji amerykańskich w firmie, zapasy tego konkretnego ubrania szybko się jednak skończyły, bo M-TAC skupił się wyłącznie na produkcji odzieży dla ukraińskiego wojska.

Ubiór prezydenta Zełenskiego jest deklaracją

Ostatecznie warto też zauważyć, jak dużym kontrastem jest jego ubiór porównany do ubioru Putina. "The Washington Post" jako jeden z powodów na taki właśnie styl Zełenskiego wskazuje jego odmowę na to, aby "ubierać się" specjalnie dla oprawcy. Ubiór ten jednoznacznie sugeruje, że prezydent bierze udział w walce o wolność kraju.

Styl Zełenskiego jest inspirowany stylem wojskowym. Różni się od oficjalnego ukraińskiego munduru wojskowego — jego strój jest symbolem wojownika-przywódcy politycznego oraz tego, że Zełenski podobnie jak inni Ukraińcy, jest cywilem, który stał się żołnierzem, by walczyć o wolność swojego kraju.

