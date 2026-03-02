W ramach trwających operacji przeciwko Iranowi amerykańskie siły zbrojne wykorzystały nowe pociski balistyczne krótkiego zasięgu Precision Strike Missile (PrSM). Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) opublikowało zdjęcia dokumentujące pierwsze 24 godziny operacji Epic Fury - amerykańskiego uderzenia na Iran. Widać na nim zdjęcie wyraźnie pokazujące wystrzelenie pocisku PrSM z kołowej wyrzutni M142 HIMARS.

Rozwiń

Amerykański następca ATACMS

Jest to pierwsze znane publicznie bojowe użycie pocisków PrSM. Daje to sygnał dla całego świata, pokazując nie tylko rozwój militarnych zdolności USA, ale także zaangażowanie w obecną operację ataku na Iran. Przypomnijmy, że pociski PrSM weszły do służby zaledwie dwa lata temu, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

PrSM to nowy taktyczny pocisk balistyczny, opracowany przez Lockheed Martin. Stanowi następcę sławnego MGM-140 ATACMS. Ma znacznie większy zasięg niż ATACMS - 500 kilometrów do 300. Różni się od niego m.in. kształtem oraz konfiguracji stateczników.

PrSM. Pocisk do zadań specjalnych

Obecnie prace nad PrSM koncentrują się na zwiększeniu tego zasięgu nawet do 1000 kilometrów. Dodatkowo ma powstać wersja pocisku do niszczenia okrętów, a nawet z ładunkiem subamunicji. Istnieją także projekty możliwego wykorzystania PrSM do przenoszenia kilku dronów kamikadze.

Nie wiadomo, z jakiego konkretnie miejsca Amerykanie wystrzelili pocisk PrSM podczas operacji Epic Fury. Niemniej ze względu na duży zasięg pozwala on na zwiększenie liczby możliwych celów strategicznych jak punkty obrony przeciwlotniczej, radarów czy wyrzutni pocisków balistycznych.

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press