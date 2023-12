Armia USA dostała pierwszą potężną rakietę PrSM, następcę ATACMS

Amerykańska armia czekała na ten dzień od 2017 roku, gdy rozpoczęto prace nad potężnymi pociskami PrSM do systemów HIMARS. Za cały projekt i budowę odpowiada koncern zbrojeniowy Lockheed Martin. Pociski mają być zdolne do rażenia celów na odległość ponad 500 kilometrów. Koncern na dobry początek dostarczy 54 takie pociski armii USA do 2025 roku. Broń wykazuje właściwości, mogące zrewolucjonizować wojnę dalekiego zasięgu na świecie.

Na razie armia otrzymała dopiero pierwszy pocisk PrSM do testów na swoje potrzeby. Jego atrybutem jest fakt, że może być odpalany z popularnych wyrzutni HIMARS M270 MLRS, co upraszcza możliwość dostarczenia go lub sprzedaży przez rząd USA do innych krajów, w tym również Polski, która będzie miała na swój użytek setki takich systemów.

