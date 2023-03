Reklama

Avril Haines ostrzega, że taka "zraniona Rosja" w miarę przeciągania się wojny w Ukrainie będzie mocniej polegać na cyberprzestępczości, technologiach kosmicznych, Chinach i innych krajach wyznających podobne zasady, a także broni nuklearnej. I choć wojskowi specjaliści są przekonani, że nawet Władimir Putin nie odważy się zrealizować wygłaszanych od początku wojny w Ukrainie gróźb nuklearnych, to Rosja zawiesiła swój udział w New START, czyli traktacie w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych, a pogarszająca się pozycja kraju może popchnąć go w stronę radykalnych rozwiązań.



Moskwa osłabiona i zraniona, ale ciągle niebezpieczna

Amerykański wywiad uważa, że stwarza to ryzyko dalszej rozbudowy rosyjskiego arsenału jądrowego i rozpoczęcia "niebezpiecznej nowej ery nuklearnej". A trzeba pamiętać, że Rosja to już największa potęga atomowa, bo dysponować ma 48 proc. wszystkich głowic rozmieszczonych na świecie, co przekłada się na ponad 6 tys. sztuk (USA odpowiada za 42 proc. głowic, tj. 6255 sztuk, z czego 5550 na swoim terenie, a pozostałe w Turcji, Włoszech, Belgii, Niemczech i Holandii).

Specjaliści z USA zauważają też, że chociaż Chiny zdają sobie sprawę z konsekwencji ewentualnego dostarczenia Rosji broni, w końcu mogą dać się skusić ofercie gwarantującej im pewnego rodzaju "władzę" nad Moskwą. Szczególnie że przegrana i upokorzenie Putina nie tylko wprowadzą pewną niestabilność w regionie, ale i wyślą w świat wiadomość o potędze zjednoczonych zachodnich sił, co z punktu widzenia Pekinu i jego ewentualnych planów dotyczących Tajwanu nie wygląda najlepiej.



Mówiąc krótko, nie ma żadnych wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę był strategiczną porażką Kremla, który nie jest w stanie osiągnąć swoich celów i ponosi przy tym niewiarygodne straty, zarówno ludzkie (szacowane na blisko 200 tys. zabitych lub rannych), jak i sprzętowe, ale Moskwa - szczególnie postawiona pod ścianą - wciąż pozostaje niebezpieczna.