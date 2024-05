Brytyjczycy działają w Ukrainie od 2023 r. Nikt o tym nie wiedział

W efekcie ULTRA wykonany jest w 95 proc. z aluminium, a jego pasem startowym może być nieutwardzona droga, trawa, asfalt czy lód (firma prowadziła w lutym tego roku testy w Rothera Research Station, czyli brytyjskiej stacji polarnej położonej na Wyspie Adelajdy na Antarktydzie). Co więcej, może przenosić ładunek o masie do 100 kg, dodatkowy zestaw sensorów ISR (do prowadzenia działań wywiadowczych, obserwacyjnych, rozpoznania i identyfikacji celów), latać na odległość do 1000 km, pozostawać w powietrzu do 12 godzin, a jego prędkość przelotowa to 135 km/h.



Zero awarii. To filozofia firmy

W przypadku działań w Ukrainie kluczowe są też zdolności autonomiczne dronów ULTRA, za które odpowiada autopilot o nazwie Masterless. Jak wyjaśnia producent na swojej stronie, to całkowicie nowa architektura opracowana i opatentowana przez siostrzaną firmę Distributed Avionics, która została założona przez Windracers w celu zaprojektowania i zbudowania niedrogiego i niezwykle wytrzymałego autopilota, zgodnego z rygorystyczną filozofią projektowania firmy.

A mowa o filozofii "zero awarii", która ma wyeliminować wszelkie ryzyko niepowodzeń w zakresie awioniki, komunikacji i kontroli naziemnej. Kijów ma wykorzystywać te atuty do prowadzenia misji nocnych, które zmniejszają wykrywalność i zwiększają przeżywalność jednostki, pozwalając przy okazji ukryć zamiary przed wzrokiem wroga.



Technologia autopilota i sterowania lotem (...) ma zapewnić łączność z UAV z dowolnego miejsca, wykorzystując możliwości lotu poza zasięgiem wzroku (BVLOS - ang. Beyond Visual Line of Sight), bez polegania na jednym komputerze pokładowym do sterowania samolotem wyjaśniają twórcy.