Kosztuje 430 tysięcy dolarów i właśnie stał się wyposażeniem brytyjskiej armii. Słynny plecak odrzutowy Jet Pack firmy Gravity Industries został oficjalnie zaprezentowany podczas efektownego pokazu w porcie w Nowym Jorku. Z pokładu lotniskowca HMS Queen Elizabeth dwójka brytyjskich komandosów założyła plecaki i wzbiła się w powietrze. Jeden z żołnierzy miał do plecaka przypiętą brytyjską flagę. Wykonali trwający kilka minut lot, a ich pojawienie się było witane owacją przez turystów płynących statkiem, obok którego przelecieli komandosi.

Okręt flagowy Royal Nany odwiedził Nowy Jork, gdzie odbywała się konferencja brytyjsko-amerykańska poświęcona sprawom bezpieczeństwa. Armia Wielkiej Brytanii od dawna deklarowała, że chce mieć na swoim wyposażeniu plecaki odrzutowe firmy Gravity Industries.



Plecak odrzutowy to jedno z najbardziej niezwykłych urządzeń, które pozwala na przemieszczanie się w powietrzu. Wystarczy go przypiąć do pleców, uruchomić silnik odrzutowy i już można śmigać po niebie. Firma wprowadziła niedawno mnóstwo modyfikacji, które miały uczynić plecak bardziej bezpiecznym dla pilota i poprawić stabilność lotu. Cena plecaka odrzutowego w wersji podstawowej to ok. 430 tysięcy dolarów, ale można dokupić wyposażenie dodatkowe.



Twórcą i pomysłodawcą plecaka jest właściciel Gravity Industries Richard Browing. Całe urządzenie to tak naprawdę silnik odrzutowy w plecaku. Mamy tutaj egzoszkielet, do którego przymocowanych jest pięć turbin, po dwie na każdym z ramion i jedna na plecach, więc cała konstrukcja wygląda nie tylko dość zgrabnie, ale również nie krępuje ruchów i na myśl przywodzi możliwości kombinezonu Iron Mana.

Zdjęcie Plecajk odrzutowy to w rzeczywistości kilka silników odrzutowych, które pozwalają pilotowi wykonywać manewry podczas lotu / 123RF/PICSEL

Jet Pack pozwala odbyć lot na dystansie kilku kilometrów, na wysokości nawet 4 tysięcy metrów i z maksymalną prędkością 90 km/h. Gravity Industries zapewnia, że dzięki JetPack będzie można dotrzeć do miejsc niedostępnych dla żadnych innych pojazdów latających.

Brytyjska Marynarka Wojenna (czyli Royal Navy) zapowiada, że chce go używać do akcji ratunkowych, a także szybkiego przemieszczania pomiędzy płynącymi okrętami. Jeśli gdzieś w pobliżu konwoju okrętów pojawi się podejrzany statek, wtedy w jego kierunku będzie mógł polecieć żołnierz z plecakiem odrzutowym.

Zakup plecaków spotkał się z krytyką ze strony ekspertów wojskowych.

Zwrócili oni słusznie uwagę, że w trakcie misji żołnierze powinni mieć możliwość użycia broni. Tymczasem lot za pomocą plecaka odrzutowego to absolutnie wyklucza, gdyż do obu rąk są przypięte małe silniki odrzutowe. Wiele wskazuje na to, że na razie plecak odrzutowy pozostanie bardzo efektownym gadżetem.