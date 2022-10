Kamienna tablica została odnaleziona na terenie kompleksu religijnego znajdującego się w starożytnym porcie morskim Berenika - początki tego miasta sięgają III wieku przed naszą erą. Sam kompleks jest nieco młodszy, gdyż został wybudowany ponad 700 lat później. Nowo odkryte miejsce kultu nazwano "Sanktuarium Sokoła" z powodu udokumentowanych tam materiałów, które sugerują, funkcję rytualną związaną z kultem sokoła. Kompleks datowany jest na IV - VI wiek n.e. W tym czasie obszar ten był częściowo zajęty przez Blemiów, koczowniczą grupę ludzi z regionu Nubii.

Rytuał daje nowy wgląd w praktyki religijne Blemiów i w sposób, w jaki połączyli oni swoje wierzenia z egipskim systemem religijnym. Jak podkreślają naukowcy, niesamowitym znaleziskiem było odkrycie 15 sokołów (w większości bezgłowych), pochowanych w świątyni. Znalezienie wielu zmumifikowanych sokołów, wraz z ich jajami jest wyjątkowym odkryciem.

Materialne odkrycia są szczególnie niezwykłe i obejmują artefakty takie jak harpuny, posągi w kształcie sześcianu i stelę ze wskazaniami związanymi z działalnością religijną prof. Joan Oller Guzmán z UAB

Jednym z ciekawszych odkryć jest stela, która przedstawia procesję bogów i zawiera napis: "Niewłaściwe jest gotowanie tu głowy". Nigdy wcześniej w starożytnym Berenike nie był widziany podobny zapis, co wskazuje na to, że wykonywanie tego rytuału było czynnością profanum. Najprawdopodobniej czynność ta była działalnością świecką. Jak piszą naukowcy w swoim artykule: "[...] napis na steli prawdopodobnie wskazuje na lokalne tabu religijne, które musi odnosić się do teologii Heliopolis".

Guzmán dodaje: - Wszystkie te elementy wskazują na intensywne czynności rytualne łączące tradycje egipskie z wkładem Blemiów, podtrzymywane przez teologiczną bazę prawdopodobnie związaną z czczeniem boga Khonsu. Odkrycia poszerzają naszą wiedzę o tych pół-nomadach, żyjących na pustyni wschodniej podczas upadku Cesarstwa Rzymskiego.

W swoim artykule naukowcy piszą także: "Nic nie wiadomo o wierzeniach i praktykach religijnych Blemiów, poza ich związkiem ze świątyniami Philae i Kalabsha nad Nilem. Obecne sanktuarium mogło wykazać, że szanowali egipską tradycję i rozwijali praktyki kultowe, w których sokoły były ofiarowywane egipskiemu bogu Khonsu, w sposób niepotwierdzony w Egipcie, ale który nadal zdradza swoje pochodzenie w ideach rozwiniętych w świątyniach Doliny Nilu".