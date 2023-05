Zaciekłe walki o Bachmut doprowadziły do całkowitego zniszczenia tego miasta, które zamieniło się w stertę ruin. Okazuje się, że rosyjscy propagandziści są tym zachwyceni i domagają się zaostrzenia przez Władimira Putina metod prowadzenia wojny.

Do szczególnej sytuacji doszło w programie Andrieja Władimirowicza Norkina, który jest prezenterem programu Mesto Vstrechi (Miejsce spotkań) na kanale telewizji NTV. Jedna z zaproszonych do ostatniego programu Norkina kobiet przedstawiła swoje zastrzeżenia do sposobu prowadzenia wojny przez Putina, gdyż jest on "zbyt łagodny".



- Ta wojna przeciwko nam będzie tak brutalna i bezwzględna, dopóki my będziemy przestrzegać zasad moralnych. Ciągle się wahamy. Ale teraz zaczynamy rozumieć: tak, będziemy musieli zacząć kierować uderzenia na cele cywilne - rosyjska propagandzistka w programie Andrieja Norkina.

Propagandzistka nie kryła zachwytu, że Bachmut (nazywany przez Rosjan Artemowskiem) został zrównany z ziemią podobnie, jak wcześniej Mariupol.