Chińska armia buduje prawdziwie niewidzialny samolot

Pekin chce zyskać przewagę nad USA w powietrzu i na morzu

"Plasma Stealth" ma zakłócać nawet najbardziej zawansowane systemy, w które wyposażone są amerykańskie czy europejskie myśliwce. Chińscy naukowcy tłumaczą, że pokładowe urządzenia będą podawać im fałszywe informacje na temat chińskich samolotów, i w ten sposób utrudnić im ich przejęcie czy zestrzelenie.

— Gdy fale elektromagnetyczne emitowane przez radar oddziałują z plazmą, determinują szybkie ruchy cząstek i ich zderzanie się, jednocześnie rozpraszając energię fal i zmniejszając siłę odbitego sygnału. Tego typu interakcja przekształca energię fal elektromagnetycznych w energię mechaniczną i cieplną naładowanych cząstek. W ten sposób zmniejsza się siłę fal, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia odbitego sygnału radarowego — informują naukowcy na łamach The South China Morning Post.

Chiny chcą zająć Tajwan i grożą wybuchem wojny z USA i Japonią

To wszystko brzmi bardzo futurystycznie. Niestety, nie wiadomo, czy Pekin rzeczywiście dysponuje taką technologią czy jednak jest to tylko kolejny zabieg propagandowy w celu zastraszenia USA. Przypominamy, że prezydent Chin zapowiedział rychły powrót Tajwanu do struktur jego kraju. Chiny mają intensywnie rozwijać armię, by stawić czoło USA i Japonii nie tylko w powietrzu, ale przede wszystkim na morzu.