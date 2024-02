Testy nowego superczołgu tuż przy polskiej granicy

Challenger 3 to pancerna potęga na miarę XXI wieku

Najważniejszym elementem modernizacji jest zmiana konstrukcji wieży, która ma być wyposażona w cyfrowe technologie, wielokanałowe przyrządy obserwacyjno-celownicze Orion dla dowódcy i działonowego. Do dyspozycji ma być armata gładkolufowa kalibru 120 mm Rh120/L55A1CR3 znana między innymi z czołgu Leopard 2A7V.

Na pokładzie czołgu Challenger 3 znajdzie się również karabin maszynowy L94A1 kalibru 7,62 mm. Będzie można też dodatkowo zainstalować karabin maszynowy L37A2 kalibru 7,62 mm lub wielkokalibrowy karabin maszynowy L1A2/L111A1 kalibru 12,7 mm. Na wieży pojawiły się też dwie wyrzutnie granatów dymnych kalibru 66 mm. Pancerze Farnham i Epsom zostały opracowane przez brytyjski ośrodek badawczo rozwojowy DSTL (Defence Science and Technology Laboratory).

Challenger 3 z systemami ochrony z najwyższej półki

Konsorcjum RBSL podało, że czołg Challenger 3 zyskał też nowe zawieszenie Hydrogas 3. generacji i nową jednostkę napędową w postaci wysokoprężnego silniku w układzie V12 Perkins Condor CV12-9A oraz przekładnia David Brown Santasalo TN54E z sześcioma biegami do przodu oraz dwoma biegami do tyłu. Moc została zwiększona o 300 KM do 1500 KM.

Kasa pojazdu w podstawowej konfiguracji, czyli bez założonego dodatkowego pancerza Epsom, będzie wynosić ok. 66 ton. Jest to podobna masa, co w przypadku amerykańskiego Abramsa M1A2SEPv3 i niemieckiego Leoparda 2A7V. RBSL podaje, że z dostępnych 227 czołgów Challenger 2 ok. 148 ma być modernizowanych do standardu Challenger 3.