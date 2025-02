Chiński balon szpiegowski naszpikowany technologią z USA

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez amerykańskie wojsko, chiński balon szpiegowski, który w 2023 roku latał nad Stanami Zjednoczonymi, był wyposażony w technologię z USA. Chodzi m.in. o moduł komunikacji satelitarnej, czujniki i inne rozwiązania co najmniej pięciu amerykańskich firm, co pokazuje skuteczność lokalnych działań mających na celu ograniczenie eksportu do takich krajów, jak Chiny, Rosja czy Iran.