Chiński balon przenosił radar, który widzi przez przeszkody

Na początku lutego Pentagon potwierdził, że śledzi i monitoruje podejrzany chiński obiekt, który pojawił się na amerykańskim niebie nad Montaną, a następnie zdawał się podróżować po wielu różnych stanach, w których znajdują się wrażliwe amerykańskie instalacje obronne, w tym silosy nuklearne.

I choć początkowo administracja Joe Bidena zaprzeczała takiej możliwości, ostatecznie doszło do zestrzelenia tajemniczego obiektu nad Atlantykiem celem odzyskania i analizy zastosowanej w nim technologii, ale Amerykanie nie zdecydowali się publicznie ogłosić wyników swoich badań.

Chińczycy przekonywali, że był to obiekt cywilny przypadkowo zniesiony przez wiatr do amerykańskiej przestrzeni powietrznej, ale jak pokazują tajne dokumenty Pentagonu, do których dotarli dziennikarze The Washington Post, przenosił instrumenty sugerujące inny scenariusz.

Ich zdaniem zestrzelony chiński balon szpiegowski mógł być wyposażony w radar z syntetyczną aperturą (SAR), będący opracowaną w 1951 roku odpowiedzią na problemy radarów z rzeczywistą aperturą, które nie mogą tworzyć obrazów o wysokiej rozdzielczości bez niepraktycznie dużej anteny.

SAR "syntetyzuje" dużą antenę, ale koncepcja jego działania pozostaje taka sama, tj. uwalnia impulsy energii elektromagnetycznej do obiektu na Ziemi, a następnie rejestruje długość fali energii, którą otrzymuje z powrotem, co pozwala na rekonstrukcję dowolnych obiektów znajdujących się poniżej wiązki energii.