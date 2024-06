Chiński dron szpiegował lotniskowiec USA. Poderwano myśliwce

Chiny chcą dominacji w regionie Pacyfiku

Pekin regularnie wysyła swoje drony szpiegowskie nad Morze Wschodniochińskie z zamiarem wychwycenia informacji nt. sąsiednich krajów. Jest otoczone przez Koreę Południową, Japonię i Tajwan, wspierane przez USA. To element rywalizacji mocarstw o kontrolę ważnego regionu, będącym strategiczną częścią Pacyfiku.

Chociażby w marcu br. inny WZ-7 pojawił się nad Morzem Japońskim, co było wydarzeniem bezprecedensowym. Świadczyło, że chiński dron ominął Półwysep Koreański i przeleciał nad kontynentalną częścią Azji. A to znaczy, że Korea Północna lub Rosja zgodziły się na udostępnienie Chinom swojej przestrzeni powietrznej.

WZ-7 Soaring Dragon to podniebne "oczy" Chin

Guizhou WZ-7 Soaring Dragon (pol. Szybujący Smok) to jedna z najbardziej tajemniczych wojskowych konstrukcji z Chin. Oficjalnie jest to dron rekonesansu klasy HAEL, służący do zbierania tajnych informacji wywiadowczych na dużych wysokościach i dalekich dystansach. Jednak eksperci podają, że WZ-7 może mieć gorsze osiągi niż klasyczny dron HALE jak amerykański RQ-4 Global Hawk.

Nieznana jest dokładna specyfikacja czujników i kamer umieszczonych na WZ-7. Dron posiada jednak specjalną gondolę na przodzie kadłuba, w której może znajdować się sprzęt szpiegowski. Na dodatek WZ-7 ma mieć możliwości walki elektronicznej.

Zdjęcie Chiński dron szpiegowski WZ-7 / Infinty 0 / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne drona WZ-7 Soaring Dragon:

Długość: 14,33 m

Rozpiętość skrzydeł: 24,86 m

Wysokość: 5,41 m

Masa bojowa: 7500 kg

Napęd: Silnik turboodrzutowy WP-13

Prędkość maksymalna: 750 km/h

Pułap lotu: do 18,2 km

Zasięg lotu: 7000 km

Maksymalny czas lotu: 10 godzin