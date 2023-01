Chiny nie mogą używać swoich nowych statków. Powodem brak wykwalifikowanych marynarzy

O zaskakujących brakach kadrowych chińskiej marynarki donosi South China Morning Post na podstawie oficjalnego raportu Chińskiej Armii Narodowo-Wyzwoleńczej.

Według niego chińska marynarka boryka się z problemem braku wykwalifikowanych marynarzy, zdolnych operować wysoce zaawansowanymi statkami, wprowadzonymi w ostatnich latach do służby.

Teraz Chińczycy próbują temu zaradzić poprzez wykorzystywanie wykwalifikowanych weteranów starszych statków, którzy według założeń, mają być łatwiej przeszkoleni na nowsze konstrukcje.

To wynik niezwykle szybkiej modernizacji marynarki, gdzie Chińczycy chcieli zdobyć siłę mogącą rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi.



Szybka modernizacja chińskiej marynarki, która zapomniała o żołnierzach

W ostatnich latach Chiny przeszły silną modernizację swojej armii, a szczególności marynarki wojennej. Prezydent Xi Jiping sam zażądał, aby chińska marynarka rozwinęła się tak, aby mogła rywalizować bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi. I to się udało. Według raportu Pentagonu z 2020 roku, Chiny posiadają największą marynarkę na świecie 350 statkami nadwodnymi i łodziami podwodnymi.

Zdjęcie Ostatnie lata to ogromny rozwój chińskiej marynarki m.in. budując trzy nowe lotniskowce. Ostatni z nich CNS Fujian wprowadzono do służby w czerwcu 2022 roku / World Military News / Twitter

Razem z rozbudową przyszedł także rozwój technologiczny. Chiny wprowadziły nowe statki jak m.in. niszczyciele rakietowe typu 055. Mimo coraz silniejszego uzbrojenia okazuje się jednak, że chińska marynarka ma bardzo stępione zęby. Jak bowiem chińscy wojskowi zadbali o nowoczesne statki... to zapomnieli, że będą musieli znaleźć żołnierzy do ich obsadzenia.

Według raportu chińskiej armii z 26 grudnia 2022 marynarka wojenna spotyka się w ostatnim czasie z wielkimi problemami kadrowymi na nowszych statkach. W niektórych przypadkach dowódcy jednostek nie mogą nawet przeprowadzić podstawowych ćwiczeń, bo zwyczajnie nie mają marynarzy. Według chińskich analityków problemem jest niedostosowanie procesu ćwiczenia rekrutów do rozwoju technologicznego marynarki.

W ostatnich latach, w miarę oddawania do użytku nowych okrętów wojennych i wycofywania starych okrętów, problem "sprzętu oczekującego na talent' stał się coraz bardziej dotkliwy". W szczególności, z powodu braku równowagi zasobów szkoleniowych, trudno jest systematycznie organizować szkolenie niektórych dowódców i kluczowych żołnierzy; i trudno jest zorganizować końcowe oceny szkoleniowe zgodnie z harmonogramem - treść raportu Chińskiej Armii Narodowo-Wyzwoleńczej z 26 grudnia

Chińscy weterani szkoleni jako rekruci

Według chińskich analityków braki kadrowe w marynarce są "naturalne" ze względu na szybką modernizację. Niemniej ich skala jest wręcz alarmująca. Obecnie bowiem marynarze na nowoczesnych statkach wręcz nie znają podstaw jak m.in. użycie dronów do walki morskiej czy koordynacja działań z siłami lądowymi i powietrznymi.

Zdjęcie Obecnie m.in. użycie dronów jest podstawą w walkach morskich zapewniając odpowiedni rekonesans. Chińczycy bez tej umiejętności mogą być ślepi na ewentualnym polu bitwy / US NAVY / domena publiczna

Budząc się z takim problemem, Chińczycy przyspieszyli proces modyfikacji swoich systemów szkoleniowych, aby lepiej przystosować rekrutów. Jedną z najszybszych metod ma być ponowne wcielanie do służby na nowoczesnych okrętach już emerytowanych weteranów. Mają oni prowadzić ćwiczenia wraz z wykształconymi rekrutami.

Zatrudnianie absolwentów studiów podyplomowych [z ich większą bazą wiedzy] i weteranów może skrócić okresy szkolenia i przyspieszyć kształcenie talentów Ni Lexiong analityk militariów w rozmowie dla South China Morning Post

W założeniach doświadczenie weteranów ma im pomóc w łatwiejszym przyswojeniu wiedzy potrzebnej do operowania na nowych statkach. Dodatkowo mają oni odgrywać rolę "mentorów" dla młodszych marynarzy, przyspieszając proces tworzenia w pełni wykwalifikowanego personelu nowoczesnej marynarki wojennej Chin.



Silna armia chińska na glinianych nogach

Co jednak ciekawe nie jest to pierwszy sygnał, że chińska armia ma duże problemy z niewykwalifikowaniem żołnierzy. W maju chińska Centralna Komisja Wojskowa wezwała do wspierania kadr wojskowych z wysokim doświadczeniem, która w domyśle ma pomagać szkolić rekrutów. Sugerowało to, że Chiny mają problem z kadrami nie tylko w marynarce, ale także w innych sekcjach armii.

Zdjęcie Według coraz częstszych przecieków, rekruci różnych formacji chińskiej armii szkoleni są wedle starej doktryny wojennej, nienadającej się do prowadzenia walki z ewentualnymi wrogami / REUTERS/Tyrone Siu / © 2023 Reuters

Na razie Chińczycy rozpoczęli rotowania i koordynacje kolejnych sesji szkoleniowych, aby uporać się z powstałymi zaległościami w wyszkoleniu marynarzy. Niemniej już pojawiły się przy tym problemy, ze względu na braki we flocie statków, mogących szkolić rekrutów. Sprawia to więc, że chińska marynarka ma niezwykle ograniczone zdolności bojowe i mimo potężnych inwestycji, nie może rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi na Pacyfiku, jak chciałby Xi Jiping.