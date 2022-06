Państwo Środka nie traci czasu w kwestiach rozwoju swojej marynarki wojennej. Armia właśnie zwodowała swój trzeci lotniskowiec Typ 033. Nazywa się Fujian i był budowany od 2017 roku w szanghajskiej stoczni Jiangnan. To najpotężniejszy okręt wojenny w historii kraju.

Według oficjalnych informacji, Fujian jest pierwszym tego typu okrętem, który używa katapult. W sumie jest ich trzy. Może się też on poszczycić długością 320 metrów i wypornością na poziomie 80 tysięcy ton. Na jego pokładzie może pojawić się do 40 myśliwców. Armia nadała mu numer kadłuba 18.

Fujian, czyli najpotężniejszy lotniskowiec Chin

— Zbudować silną i nowoczesną marynarkę wojenną oraz zapewnić silne wsparcie dla realizacji chińskiego marzenia o przekształceniu armii ludowej w armię światowej klasy — takim hasłem armia promowała swój nowy lotniskowiec podał serwis navalnews.com.

Nie można nie wspomnieć, że chociaż marynarka wojenna modernizuje się w bardzo szybkim tempie, to lotniskowiec Typ 033 został zwodowany aż dekadę po wcieleniu do armii pierwszego okrętu tego typu. Pomimo tego faktu, pierwszy, czyli Typ 001 Liaoning, był technologicznym zabytkiem, ponieważ reprezentuje on sowiecką klasę Kuźniecow.

Typ 033 może konkurować z lotniskowcami USA

Eksperci uważają, że na lotniskowcu Fujian się nie skończy. Chińska armia niebawem rozpocznie prace nad kolejnym, jeszcze nowocześniejszym lotniskowcem w stoczni Jiangnan Shipyard of China Shipbuilding Industry Corporation w Szanghaju. Typ 033 może już zacząć rywalizować ze starymi lotniskowcami USA, ale jeszcze daleko mu do najnowszych.

Waszyngton może pochwalić się swoim najnowszym lotniskowcem USS Gerald Ford. Chociaż zwodowano go w 2013 roku, to jednak dopiero od 2017 roku rozpoczął służbę. Armia podała, że wciąż jest testowany i udoskonalany do wojennej rzeczywistości obecnych czasów. Ten okręt to prawdziwe miasto, gdzie znajdują się siłownie, kina, kawiarnie i centra logistyczne Amazonu. Chiny będą miały taki lotniskowiec dopiero za 10-15 lat.