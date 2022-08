Armia chińska to 2 mln ludzi. Kiedyś zwana "armia w trampkach" dziś już znacznie lepiej i nowocześniej wyposażona. Tajwan to ok 250 tysięcy żołnierzy dobrze uzbrojonych i wyposażonych, głównie w sprzęt amerykański. Tyle że porównanie obu armii nie do końca będzie miało sens, kiedy weźmiemy pod uwagę uwarunkowania pod potencjalną wojnę.

Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego i wykładowca WSAiB w Gdyni.