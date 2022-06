Rosji zabraknie procesorów?

Jak informuje rosyjski serwis Kommersant, rosyjskie procesory Bajkał-S zaprezentowane pod koniec 2021 nadal nie są produkowane. Cały projekt ma być wstrzymywany przez tajwańską firmę TSMC, która nie chce podpisywać nowych umów z rosyjskimi koncernami. Co więcej firma nie chce przekazać procesów, które zostały już wyprodukowane. Ta decyzja może być bolesna dla rosyjskich przedsiębiorców, którzy liczyli na serwerowe procesory Bajkał-S. Takie oczekiwania miał np. największy spośród rosyjskich banków - Sbierbank. Rosja będzie musiała w takiej sytuacji poszukać procesów wśród innych państw, a tu oczywistym kandydatem są Chiny. Inne firmy, a przede wszystkim czołowi producenci jak Intel czy AMD zdecydowali się na całkowite wycofanie się z rosyjskiego rynku.

Jedyna możliwość to obniżenie wartości technologicznej swoich procesorów. Początkowo procesory Bajkał-S miały być wykonywane w technologii 16 nm, ale rosyjskie fabryki nie są w stanie realizować procesów produkcyjnych na poziomie pozwalających na ich uzyskanie.

Na początku czerwca Taipei zakazało eksportu do Rosji wszystkich nowoczesnych elementów mikoelektronicznych, procesorów, mikrokontrolerów, układów pamięci i czy przetworników cyfrowo-analogowych. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę tajwańskie firmy same wstrzymały dostawy, a dokumenty rządowe tylko to weryfikują - twierdzą eksperci i urzędnicy. Komputery osobiste i sprzęt telekomunikacyjny do użytku osobistego są zwolnione z sankcji. Częstotliwość procesorów, które mogą być oficjalnie eksportowane z Tajwanu do Rosji, jest ograniczona do 25 MHz, ustalane są też limity wydajności, przepustowości magistrali, a nawet liczby kontaktów na obudowie. Zabronione jest również dostarczanie do Rosji układów pamięci flash o pojemności większej niż 16 Mbit. To de facto odcięcie Rosji od całej nowoczesnej techniki.