Chluba Putina to złom. Rosjanie oficjalnie to przyznali

Sankcje sprawiły, że nie ma elektroniki do T-14 Armata

— I jeszcze jedno: teraz nie może być tak ze zrobimy czołg a elektronikę do niego kupimy. Nie kupimy bo to było z Zachodu a Zachodu dla nas nie ma i długo nie będzie — dodał rosyjski żołnierz. Rosyjska armia sądzi, że w budowie większej ilości nowych czołgów mogą pomóc Chiny czy Korea Południowa, ale to również jest mało prawdopodobne. Chiny zapowiedziały, że nie dostarczą Rosji śmiercionośnej broni, tymczasem Koreańczycy są związani z USA i rząd w Waszyngtonie im na to nie pozwoli.

Projekt tego czołgu, nazywanym często chlubą samego Putina, rodził się w wielkich bólach. Światło dzienne ujrzał w 2014 roku, ale do dziś maszyny borykają się z ogromnymi problemami. T-14 Armata to bardzo duży i ciężki czołg. Waży 48 ton i napędzany jest przez silnik ChTZ 12H360 (A-85-3A), który pozwala mu rozpędzić się do 90 km/h i pokonać nawet 500 kilometrów. Niestety, ta jednostka jest za słaba na tak ogromną maszynę.

Czym jest rosyjski czołg T-14 Armata?

Czołg z trudem pokonuje większe przeszkody i ciężko się nim manewruje, chociaż na filmach wygląda to inaczej. To sprawia, że może stać się łatwym celem dla dronów kamikadze czy pocisków wystrzelonych z ręcznych wyrzutni. Jego atrybutem jest jednak potężna armata. Eksperci twierdzą, że pocisk Vaccum-1 APFSDS, który jest wykorzystywany przez T-14, jest w stanie przebić 1000 mm pancerza z odległości 2 kilometrów. T-14 posiada także pancerz reaktywny.

Pojazd wyposażony jest w system aktywnej obrony, w skład którego wchodzi radar do wykrywania, śledzenia i przechwytywania nadlatujących pocisków przeciwpancernych. Ponadto czołg ma mieć zamontowane kamery, które rozmieszczone są na całym kadłubie i dają obraz o zasięgu 360 stopni. Pomimo takich nowinek technologicznych, z powodu sankcji, rosyjska armia nie jest w stanie obecnie wyposażyć T-14 w odpowiednie komponenty. Dlatego ten czołg nie pojawi się na polu walki, ponieważ w przypadku awarii czy częściowego zniszczenia, nie będzie można go naprawić.c