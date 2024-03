Pokazano potęgę rosyjskiej bomby. Spektakularny atak na miasto

Czym jest rosyjska bomba FAB-1500?

Dzięki zastosowaniu płynnego materiału wybuchowego, skuteczność rażenia bomby jest prawie trzykrotnie wyższa niż klasycznej bomby burzącej o tym samym wagomiarze. Po wybuchu bomby powstaje krater o średnicy 8-12 metrów i głębokości 3-4 metrów. Eksplozja może przebić zbrojony beton na grubość do 1,5 metra.

Ostatnie głośne zestrzelenia rosyjskich samolotów bombowych Su-34 są ściśle powiązane z tą bombą. Otóż samoloty Su-34 najczęściej są używane do jej zrzucania właśnie w obwodzie chersońskim czy zaporoskim. Dlatego Ukraińcy postanowili masowo je neutralizować, by zapewnić sobie większy poziom bezpieczeństwa. Przypominamy, że SZU od wielu miesięcy starają się stworzyć przyczółki na lewym brzegu Dniepru w celu przygotowania się do wyzwolenia Krymu.