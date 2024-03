Co to jest Państwo Islamskie i dlaczego zaatakowało Rosję?

Państwo Islamskie przyznało się do zamachu w Rosji

Jak informowała agencja Reuters, Państwo Islamskie przyznało się do piątkowego (22.03) ataku na salę koncertową "Krokus" w Krosnogorsku pod Moskwą. W zamachu, według FSB, zginęło 40 osób, a ok. 100 zostało rannych. Przedstawiciele Państwa Islamskiego od dawna ostrzegali władze na Kremlu, by te spodziewały się ataków w odwecie za działalność rosyjskiej armii w Syrii czy krajach Afryki.

Jak oceniają analitycy, jeśli rzeczywiście to sprawka ISIS, zamach pod Moskwą może być wstępem do realizacji całej fali takich potwornych zdarzeń, które mogą rozegrać się w najbliższych miesiącach. Bojownicy mogą wykorzystać problemy i słabość Kremla w prowadzonej wojnie w Ukrainie i pojawiającym się widmem konfliktu z USA i NATO. Celem może być też zwiększenie swoich szans w Afryce, gdzie Rosja na porządku dziennym walczy z IS.