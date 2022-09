Po agresji Rosji na Ukrainę największym problemem dla broniących się Ukraińców jest rosyjska artyleria. To ona zadaje najcięższe straty i jest trudna do wykrycia. Na szczęście z pomocą Ukraińcom przyszli Niemcy, którzy właśnie przekazali im radar Cobra. Jest to potężny narzędzie dla walczących, gdyż posiada możliwość wykrywania lokalizacji wrogiej artylerii.

System Cobra (Counter Battery Radar) potrafi bezbłędnie wykrywać wrogie haubice i moździerze kalibru 80 mm. Obsługa radaru jest w stanie w ciągu dwóch minut wykryć 40 pozycji wroga w promieniu 100 kilometrów. O wyjątkowym prezencie dla Ukraińców napisała "Ukraińska Prawda" powołując się na komunikat niemieckiego rządu.



System rozpoznania artyleryjskiego COBRA (Counter Battery Radar) powstał w ramach współpracy firm: Thales, Airbus Defence and Space i Lockheed Martin. Jest na wyposażeniu nie tylko niemieckich sił zbrojnych, ale także armii francuskiej i brytyjskiej. Składa się m.in. z zestawu modułów radarowych (RMS), zmodyfikowanego pojazdu transportowego (MCV) oraz głównego zasilacza (PPU). Został wyposażony w pokładowy system nawigacji inercyjnej (żyroskop laserowy) z opcją GPS, system NBC (ochrony nuklearnej, biologicznej i chemicznej). Panerze jest wykonany z materiałów, które zabezpieczają załogę przed odłamkami pocisków oraz ostrzałem z broni strzeleckiej. Eksperci oceniają, że koszt systemu Cobra to ok. 50 milionów dolarów.





Zdjęcie System radarowy Cobra to potężne narzędzie do zwalczania wrogiej artylerii / domena publiczna

Od Niemców jeszcze 5 Gepardów

Z Niemiec do ukraińskiej armii trafiło także pięć Gepardów. Tak zostały nazwane pojazdy, które są samobieżną artylerią przeciwlotniczą. Potrafią wystrzeliwać pociski 35 mm z prędkością do 1000 pocisków na minutę. W warunkach frontowych strzela krótkimi seriami, które dzięki zaawansowanym układom elektronicznym potrafią dokonywać "korekty" związanej z wiatrem i innymi warunkami atmosferycznymi. Niemcy już wcześniej zaprosili do siebie ukraińskich żołnierzy, aby odbyli szkolenie do obsługiwania tej broni.



Zdjęcie Samobieżne działo przeciwlotnicze Gepard / foto: wikipedia / domena publiczna

Gepard - niemieckie samobieżne działo przeciwlotnicze

zbudowane na podwoziu czołgu Leopard

Prędkość: 65 km/h (po drodze)

Napęd: 1 silnik wysokoprężny, 10-cylindrowy MTU MB 838 Ca M500 o mocy 830 KM (610 kW)

Załoga: 3 (dowódca, kierowca, celowniczy)

W połowie lipca Berlin oficjalnie opublikował listę broni, którą planuje dostarczać na Ukrainę. Jest na niej 30 systemów obrony przeciwlotniczej Gepard, wyrzutnie rakietowe i artyleryjskie. Niemcy są często krytykowane za niedostateczną pomoc dla Ukrainy, ale fakty wydają się przeczyć tej tezie. W ilości sprzętu dostarczonego dla walczących Ukraińców są obok Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Polski w ścisłej czołówce.