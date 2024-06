Cybertruck przerobiony na pojazd militarny. Gotowy do akcji SWAT

Tesla wprowadziła do sprzedaży nietuzinkowy samochód Cybertruck kilka miesięcy temu i nastąpiło to po fali opóźnień. Auto samo w sobie wygląda niecodziennie, a co powiecie na to, że pewna amerykańska firma ma w ofercie pakiety, które umożliwiają przerobienie elektryka Elona Muska na pojazd militarny?

Tesla Cybertruck jako pojazd militarny

Cybertruck doczekał się kolejnej już modyfikacji, której autorem jest kalifornijski startup o nazwie UP.FIT będący spółką zależną Unplugged Performance. Firma wprowadziła do oferty specjalne pakiety, które przerabiają pickupa elektrycznego Tesli na zmilitaryzowane pojazdy. Do wyboru są trzy opcje:

Patrol

Admin

Tactical & Speciality

W szczególności ciekawa jest ostatnia wersja, czyli Tactical & Speciality. Zamienia ona Cybertrucka w wyspecjalizowany samochód do zadań specjalnych. Z informacji ujawnionych przez UP.FIT wynika, że taki wariant auta powstał z myślą o jednostkach K-9, dowódcach wacht oraz do użytku w operacjach SWAT lub wojskowych.

Taktyczny Cybertruck gotowy do akcji SWAT

Zmodyfikowany Cybertruck ma zasięg na poziomie 547 km i rozpędza się do "setki" w zaledwie 2,6 sekundy. Samochód ma specjalne uchwyty na karabiny oraz strzelby. Startup proponuje również wysokiej klasy opony przystosowane do pościgów czy zestaw syren.