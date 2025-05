Jak możemy dowiedzieć się z wpisu na telegramowym koncie Państwowego Komitetu Wojskowo-Przemysłowego, potrafi ona operować w roju liczącym od 7 do 10 jednostek, a co więcej - dzięki zastosowaniu zaawansowanej sztucznej inteligencji - działać w pełni autonomicznie, bez stałej kontroli operatora. Czekan-V jest wystrzeliwany z katapulty, co skraca czas reakcji i umożliwia sprawne rozmieszczenie na polu walki, jego zasięg operacyjny wynosi do 25 kilometrów, a czas lotu to do 45 minut.