ATACMS (Army Tactical Missile System) to rakieta balistyczna ziemia-ziemia o zasięgu do 300 km i ładunku 170 kg. Wykorzystuje system naprowadzania GPS oraz inercyjny, co pozwala osiągnąć cel z dokładnością nawet do 5 metrów. Wystrzeliwana jest z wyrzutni HIMARS lub MLRS i może przenosić głowice burzące lub kasetowe, w zależności od rodzaju misji.

Patriot PAC-3 MSE to z kolei rakieta przechwytująca, która zamiast eksplozji w pobliżu celu używa bezpośredniego trafienia (hit-to-kill), aby zneutralizować zagrożenie. Ma zasięg ok. 35 km i jest zdolna do przechwytywania rakiet balistycznych, manewrujących i zaawansowanych samolotów. Dzięki kompaktowej konstrukcji, jedna wyrzutnia może przenosić do 16 takich pocisków. System wykorzystuje radar AN/MPQ-65 do jednoczesnego śledzenia nawet 100 celów.