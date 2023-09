Czesi mają "prezent dla Putina". Kupili Ukraińcom... Bożenę?!

Kampania finansowania społecznościowego o przewrotnej nazwie "Prezent dla Putina" zakończyła się sukcesem. Wolontariusze z Czech, Słowacji i innych krajów, inicjatyw NAFO i Peace Ukraine Initiative, a także rząd Tajwanu (który mocno zaangażował się w zbiórkę i przekazał 100 tys. euro), zebrali łącznie 690 tys. dolarów, co pozwoli zakupić i przekazać Ukrainie bezzałogowy trał przeciwminowy Bozena 5.



Chcielibyśmy podziękować wszystkim za przekazane datki finansowe, za wsparcie, ale także za to, że od początku w nas wierzyli napisali organizatorzy.

Bożena jedzie do Ukrainy. Będzie usuwać miny

Bozena 5 to produkowany przez słowacką firmę Way Industries bezzałogowy system przeznaczony do usuwania wszystkich konwencjonalnych min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych oraz do wspomagania usuwania improwizowanych ładunków wybuchowych. Składa się z napędu głównego i odłączanej jednostki roboczej, czyli wału z przymocowanymi na łańcuchach metalowymi bijakami, które uderzając w ziemię, powodują detonację ukrytych w niej ładunków wybuchowych