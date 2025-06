Jak podał Saab, użytym systemem sztucznej inteligencji był Centaur, od niemieckiej firmy Helsing. Od pół roku prowadzono prace nad jego integracją ze szwedzkim samolotem wielozadaniowym Gripen E w ramach projektu o nazwie Beyond, którego celem jest rozwój możliwości AI w lotnictwie wojskowym. Dwa pierwsze loty odbyły się 28 maja, a trzeci 3 czerwca . W każdym z nich za sterami Gripena E z agentem sztucznej inteligencji zasiadał główny pilot testowy Saaba - Marcus Wandt - który kontrolował działanie ulepszonego myśliwca.

Podczas ostatniego lotu przetestowano działanie Gripena E wspieranego sztuczną inteligencją w warunkach walki Beyond-Visual-Range (BVR), pol. poza zasięgiem wzroku. Doszło wtedy do symulowanego starcia pilota Gripena E z pilotem tradycyjnego Gripen a D .

W trakcie walki Centaur integrował w czasie rzeczywistym różne dane z czujników pokładowych, jak prędkość, wysokość i odległość od drugiego samolotu. Wykorzystywał to do sterowania lotem Gripena E, wykonując manewry . Dodatkowo sztuczna inteligencja podpowiadała pilotowi, kiedy i z jakiego dystansu ma odpalić pociski dalekiego zasięgu.

- Aktywując agenta AI, jesteś na przejażdżce. On nie jest nieprzewidywalny, ale interesujące jest to, że czasami staje się kreatywny, dokładnie w taki sam sposób jak człowiek. Czasami udaje atak, wycofuje się, a następnie wraca i atakuje ponownie. Nie jest przesądzone, kto wygra, co jest ekscytujące i musisz pozostać czujny jako pilot - stwierdził Marcus Wandt, komentując swoje doświadczenie z pilotowaniem Gripena E wspieranego agentem AI.