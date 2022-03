Mina to broń bardzo tania, ale morderczo skuteczna. Przekonała się o tym załoga rosyjskiego czołgu, która wyraźnie nie zauważyła miny przeciwpancernej czekającej na nich na wiejskiej drodze. Ekspert zajmujący się obronnością, Rob Lee, zamieścił materiał wideo, który zarejestrował swoją kamerą ukraiński dron. Początkowo widać ukraińską wioskę, przez którą przejeżdża rosyjski czołg.

Obsługujący dron Ukraińcy dopiero co zauważyli jadący pojazd pancerny rosyjskich agresorów, kiedy nagle stało się coś niepojętego - czołg zniknął w potężnej eksplozji, a w górę wystrzelił słup ognia. Części czołgu zostały rozrzucone po okolicy.

Rosyjski czołg zniknął w słupie ognia

W miejscu, gdzie przed chwilą był czołg pozostała jedynie wypalona czarna dziura.

Czołg dosłownie zniknął - jedyną pamiątką po nim jest czarna plama na ziemi

Ekspert słusznie podejrzewa, że rosyjski czołg musiał wjechać na ukraińską minę przeciwpancerną. Na skutek wybuchu miny doszło prawdopodobnie do eksplozji amunicji w czołgu, co doprowadziło do tak przerażającego wybuchu i wręcz wyparowania rosyjskiej maszyny.

Według Ukraińskiego Sztabu Generalnego od początku inwazji na Ukrainę do 15 marca armia rosyjska straciła około 13,5 tys. żołnierzy (to łączna liczba zabitych i rannych). Ukraińcy chwalą się także, że mocno przetrzebili rosyjski sprzęt wojskowy.

Rosja miała stracić 404 czołgi, 81 samolotów, 95 śmigłowców, 1279 transporterów opancerzonych, 150 systemów artyleryjskich, 64 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 36 sztuk systemów obrony przeciwlotniczej i trzy okręty. Jeśli Ukraińcy utrzymają obecne tempo niszczenia rosyjskiej armii, to agresja Rosji na Ukrainę skończy się szybciej niż ktokolwiek mógłby nawet przypuszczać.