Czy Putin umiera? Internauci porównują jego wygląd do królowej Elżbiety dwa dni przed śmiercią

Władimir Putin wystąpił w czwartek na forum Klubu Wałdajskiego, gdzie skupił się na oskarżaniu Zachodu, w tym Polski. Przemówienie było transmitowane w internecie przez zachodnie media.

Internauci dostrzegli w pewnym momencie, odznaczający się wygląd dłoni rosyjskiego dyktatora. Na jednym kadrze pokryte były niebieskimi plamami i mocno nabrzmiałym żyłami.

Dłonie Władimira Putina od razu porównano do dłoni królowej Elżbiety II na dwa dni przed jej zgonem.

Gdy wielu już wydało wyrok na prezydenta Rosji, część internautów zaznacza, że takie doszukiwanie się śladów jego bliskiej śmierci to nadinterpretacja.

Jednak wobec coraz częstszych dowodów na pogarszające się zdrowie prezydenta Rosji, jego dłonie są kolejnym dowodem na to, że wojna w Ukrainie mu nie służy.

Zdjęcie Internauci porównują dłonie Władimira Putina z jego ostatniego wystapienia z dłońmi królowej Elżbiety na dwa dni przed śmiercią. Od razu widzą duże podobieństwo / AFP

Putin niebieski na dłoniach i blady jak śmierć

W czwartek Władimir Putin wystąpił na corocznym forum Klubu Wałdajskiego, gdzie dyskutowano o rosyjskiej polityce zewnętrznej i wewnętrznej. Podczas transmitowanego w internecie wystąpienia, dyktator Rosji skupił się na oskarżaniu Zachodu. W kontekście wojny w Ukrainie oskarżał go o "szantaż nuklearny" oraz narzucanie światu swojej ideologii. Zaznaczył przy tym, że część rosyjskich terenów znalazła się w innych krajach m.in. w Polsce.

Prócz samej propagandy Putina, internauci zwrócili uwagę na jego ręce. Na jednym kadrze dopatrzyli się widocznych niebieskich plam i sieci mocno nabrzmiałych żył, które przebiegały przez całe dłonie.

Od razu powstały teorie, że zdrowie Putina jest w bardzo kiepskim stanie. Wielu zauważyło, że podobne dłonie miała królowa Elżbieta na zdjęciu zrobionym dwa dni przed jej śmiercią.

Nie ma co ukrywać, że wielu internautów pozytywnie przyjmuje takie podobieństwo, nie kryjąc przy tym wielkiej radości. W sieci krąży masa memów i żartów, świadczących, że internet już czeka na oficjalne na wieści o zgonie Putina.

Zwykła gra światła i cienia?

Jednak jest także dużo głosów sceptycznych wobec tak szybkiego wydawania wyroku na Putina. Na innych fragmentach wystąpienia nie widać aż tak zniszczonych dłoni. Jak można dostrzec na nich odznaczające się żyły, tak nie ma śladu po niebieskich plamach.

Zdjęcie Część internautów pokazuje inne zdjęcia i kadry z wystąpienia Putina, jako dowodów na nadinterpretację zdań o agonalnym stanie zdrowia Putina / Sergei Guneyev/Sputnik/AP / AP

Przez to część internautów studzi emocje. Możliwe bowiem, że kadr, na którym widać, aby Putin miał na dłoniach niebieskie plamy jak królowa Elżbieta, to zwykła sprawka światła i cienia. Wskazywane jest także, że jak taki wygląd dłoni nie świadczy tylko o poważnej chorobie. Jego powodem może być zwyczajnie wiek Putina, przypadkowe siniaki czy przyjmowanie leków w kroplówkach.

Nawet jak nie poważna choroba, to ze zdrowiem Putina i tak jest coraz gorzej

Warto dodać, że to nie jedyny moment, kiedy internauci w ostatnim czasie zwrócili uwagę na stan dłoni Władimira Putina. Niedawno dokonał on inspekcji jednego z ośrodków szkolenia zmobilizowanych żołnierzy. Na propagandowym filmie z wizyty widać bardzo nabrzmiałe żyły na dłoni prezydenta Rosji, o czym na nowo przypominają internauci.

O problemach zdrowotnych Putina mówi się już od początku wojny w Ukrainie. Jego wygląd zmienił się diametralnie. Zaznacza się także, że przyjmuje coraz więcej silnych leków. Widoczne ślady na dłoniach są tego dowodem.

Zdjęcie Putin nie ma już propagandowego wizerunku „silnego przywódcy”. Zamiast tego przypomina wrak człowieka / AFP

Nawet jeśli podobieństwo dłoni Putina do dłoni królowej Elżbiety to zwykła nadinterpretacja internautów, to nie ma co ukrywać, że i tak stanowią one dowód na coraz gorszy stan zdrowia rosyjskiego dyktatora. Pytanie więc ile jeszcze organizm Putina wytrzyma prowadzenie napaści na Ukrainę?