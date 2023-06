Wczoraj zaś w specjalnym liście holenderska minister obrony, Kajsa Ollongren, przedstawiła trzypunktowy program działań, koordynacji szkolenia Ukraińców z obsługi myśliwców F-16 w Europie. Jak podaje Ministerstwo Obrony Holandii, jest to:

Jak najszybsze rozpoczęcie pierwszych szkoleń przejściowych na F-16 dla ukraińskich pilotów.

Nauka języków



Utworzenie centrum szkolenia F-16 w jednym ze wschodnich państw członkowskich NATO

Zdjęcie Jako że Holandia jest głównym koordynatorem działań koalicji powietrznej w Europie, ma jeden z ważniejszych głosów w ustalaniu jej planów / Wikimedia

Takie centrum będzie się składać najpewniej z symulatorów i będzie miało dostęp do szerokiej bazy technicznej w tym samych myśliwców, choć trudno oczekiwać, że Ukraińcy od razu zasiądą za sterami prawdziwych F-16. Interesująca jest tu kwestia, że centrum ma powstać w kraju wschodniej flanki NATO. Nie jest powiedziane jaki to kraj, ale można podejrzewać, że chodzi o Polskę.

Centrum szkolenia pilotów na F-16 w Polsce? Jest parę wskazówek

Podstawą jest tu oczywiście geografia. Umieszczenie bazy we wschodnim kraju NATO ma pozwolić na szybki transport ukraińskich pilotów. W czasie wojny najbezpieczniejsza droga z Ukrainy prowadzi właśnie koleją do Polski. Można założyć, że czas transportu pilotów będzie ważny zarówno dla zachodniej koalicji, jak i dla Kijowa.

Drugą kwestią jest wspomniana baza techniczna i personalna, w postaci największej floty F-16 na wschodniej flance NATO. Dzięki temu zapewniona byłaby łatwa dostępność myśliwców do zaznajamiania Ukraińców z ich aspektami technicznymi. Możliwe, że wtedy do programu szkolenia włączeni zostaliby doświadczeni polscy piloci F-16, którzy w centrum współpracowaliby z wojskowymi krajów koalicji powietrznej.

Zdjęcie Polskie wojsko mogłoby do ewentualnych szkoleń Ukraińców wykorzystać własne doświadczenie nabyte podczas przechodzenia z postradzieckich maszyn jak MiG-29 na F-16 / Wikimedia

Warto też podkreślić, że za postawieniem takiego centrum szkolenia w Polsce przemawia swoiste doświadczenie w organizowaniu ćwiczeń ukraińskich żołnierzy. To przecież na poligonie w Świętoszowie polscy, kanadyjscy i norwescy instruktorzy szkolili ukraińskich pancerniaków z obsługi Leopardów 2. Mimo że F-16 to dosłownie wyższa liga, wcześniejsze szkolenia mogą zostać wzięte pod uwagę przy tworzeniu centrum szkolenia ukraińskich pilotów na F-16.

Niemniej są to wskazówki i ostatecznie centrum może powstać w innym kraju na wschodniej flance NATO. Poza Polską najmocniejszym kandydatem jest Rumunia, która prócz nas jest jedynym wschodnim krajem, który posiada operacyjne F-16.

Zdjęcie Jak podaje wydanie raportu World Air Forces z 2023 roku, Rumunia posiada aktualnie 14 operacyjnych myśliwców F-16A / @EynoufElizabeth / Twitter

Zachód rusza ze szkoleniem Ukraińców na F-16. Powodem rosyjska eskalacja?

Obok dzisiejszych doniesień sekretarza NATO i wczorajszego listu holenderskiej minister obrony, istnieją m.in. doniesienia z Danii nt. szkolenia Ukraińców na F-16. Jak wcześniej podawał Reuters, dziś duński minister obrony, Troels Lund Poulsen, ma przedstawić przed zebraniem grupy Ramstein możliwość rozpoczęcia szkolenia w Danii. Wojskowi w Kopenhadze mieli już zresztą zadecydować o warunkach szkolenia Ukraińców.



Warto pamiętać, że przekazanie Ukrainie myśliwców F-16 to kwestia być może nawet 2024-2025 roku. Jednak nowe deklaracje o rozpoczęciu szkolenia i budowy do tego specjalnej infrastruktury, pokazują, że Zachód chce w tej kwestii wrzucić wyższy bieg, szkoląc już teraz ukraińskich pilotów. Powodem takiego stanu rzeczy może być wysadzenie zapory w Nowej Kachowce, co jak podała minister obrony Holandii w swoim liście, "sprawiło, że wojna osiągnęła nowy poziom".



