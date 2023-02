Do tej pory nie ma precyzyjnych informacji, jak dokładnie wyglądały zestrzelone przez myśliwce niezidentyfikowane obiekty latające. Na razie wiemy tylko, że to nie były balony, a obiekty były bezzałogowe. Jeden z urzędników powiedział w rozmowie z ABC News, że jeden z obiektów był "cylindryczny i srebrzystoszary", wyglądem przypominał balon i nie miał "żadnego napędu". Z kolei urzędnik z Departamentu Obrony powiedział "The New York Times", że obiekt rozpadł się na kawałki, gdy uderzył w morze.

W piątek Biały Dom podał, że na polecenie Joe Bidena nad wodami stanu Alaska zestrzelono "obiekt znajdujący się na dużej wysokości". Nie przekazano, czy był to balon. Według amerykańskiej administracji obiekt ten był bezzałogowy. Sekretarz prasowy Pentagonu gen. Pat Ryder zaznaczył, że "nie był podobny pod względem wielkości ani kształtu" do chińskiego balonu.



Kolejne intrygujące wiadomości w sprawie zestrzelonego UFO przekazał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Powiedział wprost, że obiekt miał "mniej więcej wielkość małego samochodu" i leciał z prędkością około 35-75 kilometrów na godzinę (czyli bardzo wolno). W chwili zestrzelenia znajdował się na wysokości ok. 12 km, co mogło stanowić zagrożenie dla samolotów cywilnych. Kirby podkreślił, że zestrzelono go "ze względu na dużą ostrożność".



Czy amerykańska armia zestrzeliła "UFO Tic Tac"?

Amerykańscy pasjonaci UFO zwrócili uwagę, zestrzelone obiekty bardzo przypominają słynne "Tic Tac UFO" z raportu Pentagonu zaprezentowanego w 2021 roku.