DarkFighter K9 GEN4, czyli nowy hełm dla... psów na służbie

Przyzwyczailiśmy się już do widoku żołnierzy, policji, a nawet ratowników pojawiających się na miejscach wydarzeń w uzbrojeniu coraz częściej przypominającym science fiction, ale jak się okazuje producenci nie zapominają też o ich psich partnerach. Czworonogi mogą jednak liczyć na buty zapewniające przyczepność na śliskich powierzchniach czy chroniące łapy przed potłuczonym szkłem i innymi ostrymi przedmiotami czy kamizelki kuloodporne i inne formy ochrony przed szeregiem potencjalnych zagrożeń.

Pies na służbie w XXI wieku

Jednym z przykładów takiej ochrony psiaków jest też nowa linia kasków DarkFighter K9 GEN4 wypuszczona niedawno przez Dark Systems. To modułowe nakrycie głowy nie jest pierwszym kaskiem dla psów, ale jednym z bardziej interesujących, bo łączy w sobie modułowość z lekkością i wygodą, a także kompatybilnością z poprzednimi systemami, co powinno ułatwić jego wprowadzenie do służby.

W Dark Systems zawsze skupialiśmy się na użytkowniku końcowym - psach, które wymagają najlepszej dostępnej ochrony powiedział rzecznik firmy.

Zdjęcie Wygląda na to, że polska policja testowała rozwiązania firmy Dark Systems / Dark Systems / materiały prasowe

Psy wojskowe wymagają ochrony

Sercem GEN4 jest żywiczny hełm z szerokimi goglami zapewniającymi lepsze widzenie i jednocześnie chroniący oczy, zarówno przed kurzem, jak i oślepiającymi laserami. Na górze znajdują się też punkty do mocowania świateł LED oraz szyna Princeton Switch Rail do świateł stroboskopowych, kamer, głośników i innego sprzętu.

Nie zabrakło też ochronników słuchu chroniących przed głośnymi, ostrymi dźwiękami, które można wymienić na bardziej wyrafinowane wersje z radiem. System został też skonstruowany w taki sposób, by z przodu można było też zamontować ochraniacz na pysk lub kaganiec.

Dzięki hełmowi DarkFighter K9 GEN4 zrobiliśmy znaczący krok naprzód w dostarczaniu hełmów, które nie tylko chronią naszych użytkowników końcowych, ale także zwiększają ich możliwości operacyjne. Każda funkcja jest demonstracją naszego zaangażowania w innowacje i doskonałość w zapewnianiu najlepszego sprzętu ochronnego tym, którzy służą podsumowuje rzecznik producenta.

Warto też dodać, że firma Dark Systems podpisała kilka dni temu kontrakt na dostawę hełmów DarkMesh i K9 do jednego z krajów NATO, w ramach którego zapewni też kamery DarkMesh, akcesoria/moduły, części zamienne i szkolenia.

I chociaż nie pada tu nazwa kraju, to na jednym ze zdjęć można dostrzec śmigłowiec z polską flagą i napisem POLICJA, więc nasze służby również testowały to rozwiązanie. Bo jak przekonuje producent, jego technologia to dobry wybór nie tylko dla wojska, ale także dla organów ścigania i jednostek specjalistycznych, które chcą korzystać z nowoczesnej modułowej technologii.

