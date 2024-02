DITA, czyli Holandia zamawia czeskie haubice dla Ukrainy

Co potrafi DITA?

Wszystko dlatego, że charakteryzuje się nowoczesnym pokładowym systemem sterowania charakteryzującym się dużą szybkością zajmowania i opuszczania stanowiska strzeleckiego, dużą celnością i możliwością sprawnego pokonywania trudnego terenu.



Sprzęt oferuje też takie cechy, jak automatyczne ustawianie pozycji działania (A.S.A.P.), zarządzanie amunicją i inercyjny system nawigacji. Do tego koncepcja wykorzystuje w pełni autonomiczną nadbudowę (z opancerzoną i klimatyzowną kabiną), dzięki czemu możliwe jest zamontowanie broni również na podwoziu gąsienicowym, co pozwala lepiej dostosować DITA do różnych środowisk operacyjnych.

System wykorzystuje standardową amunicję NATO 155 mm typu HE o zasięgu do 39 kilometrów, której wieża może pomieścić do 40 sztuk. DITA waży 29 ton, mierzy 13 m długości, 3 m szerokości i 3,1 m wysokości, porusza się z maksymalną prędkością 90 km/h na drodze i 25 km/h w terenie, a jej maksymalny zasięg to 600 km.