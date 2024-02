To "droga śmierci". Ukraina pokazuje trasę zasłaną rosyjskimi czołgami

W ostatnich tygodniach regularnie docierają do nas sprzeczne doniesienia na temat rosyjskich strat i produkcji sprzętowej. Z jednej strony nie brakuje doniesień o wręcz "muzealnych" egzemplarzach wysyłanych na front czy wykorzystywaniu przez Rosję przeznaczonych na eksport wersji czołgów T-90, co mogłoby sugerować poważne problemy z uzupełnianiem strat. Z drugiej strony brytyjski wywiad informował pod koniec stycznia, że cykl niszczenia i wymiany czołgów podstawowych toczy się w bardzo zbalansowanym rytmie.

Ministerstwo Obrony twierdziło, że Kreml ma być w stanie "wygenerować co najmniej 100 czołgów podstawowych miesięcznie i dlatego zachowuje zdolność do uzupełnienia strat na polu bitwy i kontynuowania tego poziomu działań ofensywnych w dającej się przewidzieć przyszłości", ale jednocześnie jego straty są ogromne. W okresie początek października ubiegłego roku-koniec stycznia tego roku (konkretnie 117 dni), wyniosły one podobno 365 czołgów, co oznacza średnią 3,2 czołgu traconego przez Rosję każdego dnia.

Rosjanie wciąż stosują "ataki mięsne"

I patrząc na nagranie udostępnione właśnie w mediach społecznościowych przez stronę ukraińską, nietrudno w to uwierzyć. A mowa o materiale z drona pokazującym "drogę śmierci" w pobliżu Nowomychajliwki w obwodzie donieckim - to fragment wiejskiej trasy, na której można naliczyć ponad 20 zniszczonych przez Kijów czołgów i pojazdów opancerzonych.