Djura i Novator-2. Ukraina chwali się nowościami, które "pokochają" Rosjanie

Novator-2 dla ukraińskiej armii

To jednak nie wszystko, bo jednocześnie docierają do nas informacje, że Gwardia Narodowa Ukrainy otrzymała pierwszą dostawę najnowszych pojazdów opancerzonych Novator-2. To rozwinięcie pojazdów Novator, służących ukraińskim siłom obronnym od 2018 roku, które zostało ujawnione podczas ubiegłorocznego międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbywającego się w naszym kraju.

Novator-2 został opracowany podczas trwającej wojny, wykorzystując opinie i doświadczenie bojowe różnych jednostek wojskowych, którym zależało na solidnym, funkcjonalnym i uniwersalnym pojeździe zdolnym do przewożenia grupy bojowej złożonej z dziewięciu żołnierzy, a po odpowiednich testach natychmiast udostępniony oddziałom frontowym.

Novator-2 został wyprodukowany zgodnie z naszymi specyfikacjami. Kluczowe było dla nas uzyskanie pojazdu opancerzonego dopasowanego do potrzeb dziewięcioosobowej grupy bojowej. To była prośba z pierwszej linii frontu, odzwierciedlająca aktualne potrzeby naszych bojowników. Każda bojowa brygada Gwardii Narodowej Ukrainy dostanie te pojazdy wyjaśniał Oleksandr Bilous, zastępca dowódcy GNU.