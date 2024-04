Rosyjscy żołnierze kontra ukraińskie drony

Ukraińskie drony ostatecznie spacyfikowały cały oddział agresorów. Przedstawiciele pułku Azow tłumaczą, że czekali na moment, gdy któryś z Rosjan podniesie ręce i położy się na ziemi w celu poddania. Wówczas żołnierz stałby się bezbronnym jeńcem wojennym i chroniłaby go konwencja genewska. Tak się nie stało.

Wszyscy rosyjscy żołnierze woleli zginąć, niż się poddać. Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy podaje, że Rosjanie zawsze mogą się poddać i zostać bezpiecznie ewakuowani z linii frontu. Mogą liczyć na dobre traktowanie oraz dostęp do żywności i wody, czego często brakuje po stronie armii Kremla.

Rosjanie podzielają wizję Putina i chcą zniszczenia Ukrainy

Analitycy dodają, że ten film jest dowodem na to, iż wciąż wielu Rosjan podziela wizję Putina. Jadą na wojnę by walczyć z Ukraińcami z nienawiści. Chcą w bezsensowny sposób zginąć w obronie swojego kraju, chociaż Ukraina w żaden sposób nie zagrażała Rosji. Dlatego do SZU zgłasza się coraz więcej ludzi z innych krajów, którzy chcą walczyć z Rosjanami w obronie wolnego świata przez ruskim mirem.

Ukraińcy obecnie mają do swojej dyspozycji setki dronów kamikadze dziennie. W całym 2024 roku ma być ich wyprodukowanych ponad milion. Oznacza to, że po kilka dronów będzie przypadało na jednego rosyjskiego żołnierza działającego na Ukrainie. Walka z nimi nie ma sensu, bo te maszyny są niezwykle zwrotne, a na swoich pokładach mogą przenosić granaty.