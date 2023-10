Drony nad Smoleńskiem. Ukraińcy mieli trafić ważną fabrykę

Wstrzymana produkcja ważnych pocisków Rosji

Zakłady Lotnicze w Smoleńsku oficjalnie od 1993 roku są prywatną spółką, reklamującą się jako producent samolotów cywilnych np. dla rolników. Jest jednak spółką większego holdingu Tactical Missiles Corporation, które to produkuje pociski rakietowe, właśnie serii Kh. Prawdopodobnie więc w części zakładów w Smoleńsku rozwinięto produkcję pocisków na potrzeby wojenne.



Kh-59 Ovod jest jedną z broni, jaką Rosjanie wykorzystują do terrorystycznych ataków na ukraińskie miasta jak Kijów czy Odessa. Pocisk tworzony jest w kilku wersjach, mających zasięg od 115 do 280 kilometrów i standardowy ładunek wybuchowy o masie 320 kilogramów. Wystrzeliwane przez samoloty osiągają prędkość aż 1080 km\h, stanowiąc zabójczą broń. Według HUR uszkodzenia fabryki w Smoleńsku są na tyle duże, że mogą wstrzymać w niej produkcję pocisków Kh-59.

Jaki ukraiński dron uderzył na fabrykę w Smoleńsku?

Z fragmentów jednego z udostępnionych nagrań ataku na Smoleńsk widać niedokładny zarys ukraińskiego drona, który przypomina UJ-22 Airborne. To konstrukcja bezzałogowego statku powietrznego dalekiego zasięgu firmy UKRJET, który może lecieć na odległość nawet 800 kilometrów, pozostając niezauważonym. Może przenosić do 20 kilogramów ładunku, od kamer po bomby. Już wcześniej Ukraińcy wykorzystywali te drony do ataków na obiekty w głąb rosyjskiego terytorium m.in. niedaleko Moskwy.