Drony z mieczami w Ukrainie ścinają głowy Rosjanom

Drony wyposażone w ładunki wybuchowe robią prawdziwą furorę w Ukrainie niemal od początku wybuchu wojny. Są na masową skalę stosowane przez obie strony i wszystko wskazuje na to, że to właśnie one staną się najważniejszym elementem szybkiej i skutecznej eliminacji żołnierzy z linii frontu. Ukraińcy ogłosili, że na ten rok przygotowują floty składające się z setek tysięcy bezzałogowców.

Co ciekawe, Ukraińcy od jakiegoś czasu eksperymentują też z nieco inną formą zastosowania tych maszyn. Jak tłumaczą przedstawiciele dowództwa SZU, ma to na celu poczynienie, tam gdzie to możliwe, oszczędności na zużyciu materiałów wybuchowych. W myśl tej nowej idei, żołnierze wyposażyli testowego bezzałogowca o nazwie FPV Katana w miecz japoński (Katanę) i chcą, by za jego pomocą urządzenia mogły w specyficzny sposób pacyfikować rosyjskich żołnierzy.