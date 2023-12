Dziwnie wyglądające pojazdy pojawiły się w Ukrainie

Rosjanie nie przestają zadziwiać swoimi pomysłami na kamuflaże dla pojazdów, dzięki którym będą mogli uchronić je przed atakiem np. dronów. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia dziwnej modyfikacji popularnego na froncie rosyjskiego pojazdu UAZ-452, zwanego potocznie buchanką.

Agresorzy pomyśleli, że skoro Ukraińcy bez przeszkód niszczą ich "pojazdy do zadań specjalnych", to trzeba je nieco zmodyfikować, by nie wyróżniały się na froncie. I tak powstał mamuci kamuflaż jednej z buchanek. Rosjanie uważają, że gdy zaparkują pojazd na polu lub w okolicy lasu, to nie zostanie on wykryty przez pilota drona i uda się ochronić żołnierzy i cenny sprzęt.

