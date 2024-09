Eksplozje pagerów. Jak służby specjalne przeprowadziły tę operację?

Luki w łańcuchu dostaw

Przedstawiciel Hezbollahu powiedział agencji AP, że pagery były nowe, ale odmówił podania informacji, jak długo były używane. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo wygląda na to, że izraelskie służby wykazały się dużą przenikliwością, która pozwoliła przeprowadzić wyrafinowaną operację i przeniknąć do łańcucha dostaw w celu umieszczenia materiałów wybuchowych w urządzeniach przed ich wysyłką do Libanu.

Sean Moorhouse, były oficer armii brytyjskiej i ekspert ds. materiałów wybuchowych, zauważył, że nagrania wideo z wybuchów sugerują, że urządzenia zawierały niewielki ładunek wybuchowy, prawdopodobnie tak mały jak gumka do ołówka, a także przełącznik do zdalnej detonacji, które musiały zostać zainstalowane przed dostawą pagerów.

Podobnego zdania jest New York Times, który powołuje się na amerykańskich urzędników oraz Reuters, którego ekspert ds. bezpieczeństwa mówi o maksymalnie 3 gramach materiałów wybuchowych. Ale że pagery były wyposażone w baterie litowe, które mogą palić się w temperaturach sięgających 590 stopni Celsjusza, ich eksplozja spowodowała rozległe obrażenia ciała.

Wydaje się wysoce prawdopodobne, że te zaszyfrowane pagery zostały zmodyfikowane, zanim Hezbollah w ogóle je kupił, co wskazuje na bardzo udaną operację Mossadu powiedział Moorhouse, odnosząc się do izraelskiego wywiadu.

Co warto odnotować, jak przypomina twitterowy kanała Clash Report, nie byłby to pierwszy raz, kiedy izraelski Mossad wykorzystuje luki w łańcuchu dostaw. Iran skutecznie udaremnił we wrześniu 2023 roku taką zaaranżowaną przez niego operację sabotażową, mającą na celu umieszczenie wadliwych komponentów w łańcuchu dostaw rakietowych. Plan zakładał wprowadzenie na linie produkcyjne wadliwych części, co mogłoby zamienić działające rakiety w niebezpieczny materiał wybuchowy, którego celem były obiekty przemysłowe i personel. Nie wspominając już nawet o robaku komputerowy Stuxnet, jednym z pierwszych znanych użytych do szpiegowania i przeprogramowywania instalacji przemysłowych, którego celem był irański program nuklearny.