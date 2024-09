Rosja wyprowadza pociski jądrowe na spacer

Specjalista obrony Kris Osborn, na którego powołuje się serwis Bulgarian Milliatry, już kilka lat temu zwracał uwagę na kilka palących dla USA kwestii, tj. zdolność do przemieszczania wyrzutni Jars utrudniającą ich wykrycie i możliwość jednoczesnego atakowania kilku celów za pomocą jednego pocisku, które stanowią poważne wyzwanie dla strategii obrony przeciwrakietowej USA.

Tymczasem Kreml zdecydował się na początku tego roku zmodernizować swój atomowy arsenał odstraszania, podejmując decyzję o wycofaniu z użycia starych międzykontynentalnych pocisków balistycznych RT-2PM Topol oraz RT-2PM2 Topol-M i zastąpieniu ich nowszymi, właśnie RS-24 Jars.

Dlaczego RS-24 Jars są takie groźne?

RS-24 Jars to trzystopniowe pociski dalekiego zasięgu napędzane paliwem stałym, które mają ok. 22,5 m długości i 2 m średnicy, a ich masa startowa wynosi 49 ton. Mogą się pochwalić imponującym zasięgiem od 11 do 12 tysięcy kilometrów, a przy tym prędkością maksymalną ok. 24 tys. km/h. System korzysta z głowic MIRV (ang. Multiple Independently Targetable Warheads), co umożliwia jednej rakiecie przenoszenie do czterech głowic nuklearnych o ładunku 300-500 KT (co najmniej 20 razy więcej niż bomba, która w 1945 zniszczyła Hiroszimę), z których każda może zostać skierowana na inny cel.

Rosjanie mieli bardzo udoskonalić te pociski w ostatnim czasie i chwalą się, że w najnowszej wersji poradzą sobie z przebiciem się przez zachodnie systemy obrony przeciwrakietowej. A to za sprawą zdolności rakiety do manewrowania podczas lotu i fazy powrotnej, co zwiększa jej skuteczność przeciwko takim systemom. Co więcej, system Jars może być rozmieszczony zarówno w silosach, jak i na platformach mobilnych, co zwiększa jego elastyczność i szanse na przetrwanie.