Jest aż tak źle? Rosja zmuszona łatać złom po 26 trafieniach

Jak jednak zauważa serwis Defense Express, narracja Kremla jest dość mocno dziurawa, jeśli bliżej się jej przyjrzeć. Po pierwsze, tego typu naprawy teoretycznie powinna wykonać terenowa jednostka naprawcza, a co więcej gdyby rosyjska maszyna produkcyjna faktycznie działała na pełnych obrotach i była w stanie sprostać zapotrzebowaniu, tak bardzo zniszczona jednostka nie byłaby naprawiana. Zostałaby co najwyżej dawcą części, co zresztą widzieliśmy już w przypadku innych uszkodzonych czołgów T-90M Proryw.

Marzenia Kremla a rzeczywistość

To może sugerować, że rzeczywista wielkość produkcji nowych czołgów w Urałwagonzawod nie odpowiada potrzebom armii rosyjskiej w wojnie z Ukrainą. Eksperci szacują, że nawet jeśli producent może "na papierze" wyprodukować do 200 nowych czołgów T-90M Proryw rocznie, to najpewniej tylko 30 z nich będzie całkowicie nowych, a reszta zostanie zmontowana przy użyciu starych podzespołów. Pod pojęciem "produkcji" mogą się też kryć nie tylko nowe pojazdy czy modernizacja istniejących, ale także np. te naprawione i odzyskane z magazynów.

To zdaniem analityków jedyna możliwość, żeby rosyjskie przedsiębiorstwa mogły choć teoretycznie zbliżyć się do deklaracji rosyjskiego ministerstwa obrony, które ustaliło plan na lata 2024 i 2025 zakładający dostawę 1500 czołgów rocznie.

Bo jeśli opierać się na szacunkach szwedzkiego instytutu badawczego FOI, rosyjski przemysł obronny jest obecnie w stanie dostarczać raczej około 520 czołgów rocznie. Obejmuje to około 140 czołgów T-72B3 i T-72B3M, 62 czołgi T-90M Proryw i T-90/T-90A oraz 80 czołgów T-80BVM - mowa zarówno o nowej produkcji, jak i modernizacji oraz naprawie istniejących pojazdów.