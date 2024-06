Estonia przekaże Ukrainie kultową broń. Służy w 25 armiach świata

W zależności od miejsca odpalenia pocisku i charakterystyki ochranianego obiektu powstało wiele wersji zestawów, w tym do montowania na różnego rodzaju pojazdach, okrętach nawodnych i śmigłowcach, ale wszystkie musiały spełniać następujące kryteria: jeden pocisk do wszystkich modyfikacji, niezależność od metody wystrzeliwania i minimalne wymagania konserwacyjne. Najprostsza i najpowszechniejsza wersja to MANPADS i to właśnie ona jest przedmiotem nowego estońskiego pakiety pomocy.

Mistrale, Pioruny i Stingery

Obejmuje ona pocisk Mistral umieszczony w rurowej prowadnicy i wyrzutnię, na którą składa się trójnożna podstawa z siedzeniem dla operatora, mechanizm odpalający, optyczny zestaw celowniczy i nocny system wizyjny (dodatkowo wersja ta może być wyposażona w system identyfikacji swój-obcy). Pociski ważą niecałe 19 kg (masa głowicy to 2,95 kg), korzystają z samonaprowadzania na podczerwień, osiągają prędkość 2,5 Mach (800 m/s), a ich maksymalny zasięg to 6 km (8 km w wersji Mistral 3).

Przypomnijmy, że to broń tego samego typu co amerykański Stinger czy polski Piorun, który za sprawą obecności w Ukrainie zyskał międzynarodową sławę i zainteresowanie. Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły za pomocą tej broni wiele rosyjskich śmigłowców Ka-52 Aligator, samolotów szturmowych Su-25 i dziesiątki innych pojazdów powietrznych, udowadniając bojową skuteczność tego typu rozwiązań na ukraińskim froncie.