Symulator F-15EX na MSPO 2024

Symulator F-15EX składa się z wyciętej dwuosobowej kabiny, w której znajdują się każde systemy, wyświetlacze i kontrolki, które możemy znaleźć w prawdziwej maszynie. Przed sobą mamy duże wyświetlacze, pokazujące nam fizyczny kierunek lotu. Wszystko jest interaktywne i dostosowane dla pilota. Układanie co ma być wyświetlane w kokpicie, przypomina obsługę telefonu.



To, co wyróżnia symulator Boeinga od innych komercyjnych konstrukcji, to bardzo imersyjne oddanie fizycznego aspektu lotu. Widać to nie tylko po skali dbałości o szczegóły w kokpicie, które mają przygotować do operowania prawdziwym myśliwcem. Sam wolant jest znacznie cięższy w obsłudze, symulując wysiłek jaki, będzie musiał włożyć pilot w prawdziwym F-15EX.

- Nasze symulatory pozwalają na efektywne szkolenie przyszłego pilota, ograniczając koszty - tłumaczy GeekWeekowi Matthew "Phat" Giese główny pilot Boeinga odpowiedzialny za rozwój F-15EX.

Pełny realizm

Symulator myśliwca F-15EX pozwala zapoznać się przyszłemu pilotowi z podstawową obsługą. Gdy opanuje go do perfekcji, zaczyna szkolenie na prawdziwym myśliwcu, który czyni go pilotem gotowym do walki.

- Czas takiego szkolenia zależy od samego pilota i jego doświadczenia. Jeśli ma się przeszkolić z innej amerykańskiej maszyny jak F-16, może to być nawet 3 miesiące. Niewiele musi na nim spędzić pilot starszych wersji F-15. Jeżeli mowa o kompletnym żółtodziobie, który dopiero ma zacząć swoją karierę w siłach powietrznych, szkolenie z symulatorem może trwać 8-9 miesięcy - mówi Matthew "Phat" Giese.

Zdjęcie Wnętrze symulatora F-15EX / Marcin Jabłoński / materiał zewnętrzny

Myśliwiec F-15 dla Polski. "Byłby idealnym kompanem F-35"

W przyszłości F-15EX może być nową platformą polskich sił powietrznych. Pełniłby przy tym rolę myśliwca przewagi powietrznej, który byłby w stanie lecieć dalej, wyżej i z większym uzbrojeniem, niż każdy inny samolot bojowy w Polsce.

Boeing przedstawia F-15EX jako platformę, idealnie uzupełniającą F-35, które już Polska pozyskała. Co ciekawe pomimo dużego płatowca i braku stealth, F-15EX może mieć dużą przeżywalność nawet w najgorętszym środowisku walk dzięki pracy swojego radaru i systemu EPWASS, który może zagłuszać wrogie systemy namierzania. Gdy F-35 może atakować w pełnym ukryciu, rekordowe uzbrojenie F-15EX może w jednym podejściu zniszczyć każdy cel.

- F-15EX posiada coś na wzór cyfrowego stealth. Gdy F-35 jest trudniej wykrywalny, tak F-15EX nawet po namierzeniu trudno zestrzelić. Zamiast na ukrycie, stawiamy po prostu na czystą siłę, zarówno kinetyczną i systemową, która pozwala na stworzenie najlepszej platformy samolotu bojowego - podsumowuje Matthew "Phat" Giese.

