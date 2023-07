F-16 wystrzelił nowy pocisk piątej generacji. Przełomowy test

Media donoszą o osiągniętym kamieniu milowym w amerykańskim lotnictwie wojskowym. Siły USA pomyślnie zakończyły testy pocisku piątej generacji AIM-120D-3. Ma on być na zupełnie innym poziomie niż jego poprzednicy. Co go wyróżnia?

Zdjęcie Amerykanie pomyślnie wystrzelili pocisk AIM-120D-3 z myśliwca F-16 (zdjęcie poglądowe) / 123RF/PICSEL