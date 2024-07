Rosyjskie superpociski Kalibr przeleciały tuż nad głowami rybaków

Czym jest rosyjski pocisk 3M14 Kalibr?

Pociski Kalibr, w zależności od wariantu, mierzą od 6,2 do 8,9 m, ważą od 1,3 do 2,3 tony i wyposażone są w głowicę konwencjonalną lub termojądrową o masie od 400 do 500 kg. Są one zdecydowanie ulubioną bronią Rosji, jeśli chodzi o wyprowadzanie precyzyjnych ataków z dystansu na wrogie cele.

Pocisk ma szacowany zasięg od 1500 do 2500 km i charakteryzuje się niskim profilem lotu. Pocisk stał się podstawą zdolności uderzeń naziemnych rosyjskiej marynarki wojennej. Jednak Siły Zbrojne Ukrainy nauczyły się neutralizować tę broń i całkiem nieźle im to wychodzi. Jak podaje serwis Defence Express, obecnie SZU pacyfikują ok. 95 procent wystrzelonych pocisków tego typu.

Rosjanie przeprowadzają coraz mniejsze ataki rakietowe na Ukrainę, ponieważ Kreml odczuwa deficyt potężnych pocisków. Ich produkcja przebiega mozolnie i jest kosztowna, dlatego używanie ich w masowych atakach jest ograniczanie. Analitycy tłumaczą, że Kreml obecnie magazynuje pociski z myślą o zimowych atakach na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, jak miało to miejsce w ubiegłych latach.