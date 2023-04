Finlandia w NATO. Wojsko, potencjał militarny i granica z Rosją

Spis treści: 01 Finlandia oficjalnie w NATO

02 Finlandia – siły zbrojne i wojsko

03 Finlandia w NATO i granica z Rosją

04 Jakie kraje są w NATO?

05 Co ze Szwecją w NATO?

Finlandia oficjalnie w NATO

Po latach neutralności Finlandia stała się 31. członkiem NATO, największego na świecie sojuszu wojskowego, założonego przez Stany Zjednoczone i jedenaście innych krajów w 1949 roku. Oficjalna uroczystość przystąpienia Finlandii do NATO odbyła się w Brukseli. Przed siedzibą Sojuszu Północnoatlantyckiego została podniesiona fińska flaga.

Debata w sprawie możliwego członkostwa Finlandii w NATO trwała od dekad. Po drugiej wojnie światowej kraj był zmuszony do zachowania neutralności wobec Związku Radzieckiego. Ten stan określano mianem finlandyzacji. Wiązało się to z ograniczeniami, które wschodnie mocarstwo narzucało sąsiadowi, przede wszystkim w polityce zagranicznej i militarnej, w zamian za brak ingerencji w sprawy wewnętrzne.

Wojna w Ukrainie wywróciła zasady, które obowiązywały przez lata, a nastroje społeczne zmieniły się na korzyść NATO. Na początku 2023 roku już 83. proc. Finów było za członkostwem ich kraju w Sojuszu. W ubiegły czwartek parlament Turcji ratyfikował wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO. Był to ostatni kraj, który zgodził się na przyjęcie Finlandii do NATO.

Finlandia – siły zbrojne i wojsko

Mimo zaledwie 5,5 miliona mieszkańców Finlandia dysponuje potężnym potencjałem militarnym. Kraj ten posiada jedną z najsilniejszych artylerii w Europie i może wystawić do walk ponad 280 tys. zawodowych żołnierzy. Większość z nich to wyszkoleni rezerwiści. Na morzu istnieją rozbudowane systemy obrony wybrzeża i płytkowodna flota dostosowana do skalistych wybrzeży Bałtyku.

Na obronę swojego państwa Finlandia wydaje 2 proc. swojego PKB, czyli więcej niż wiele krajów NATO. Tylko w ostatnim czasie państwo to zakupiło m.in. pociski rakietowe dalekiego zasięgu z Izraela, bomby lotnicze z USA, dziesiątki haubic z Korei Południowej i rakietowe pociski przeciwlotnicze ze Szwecji.

Fińskie Siły Powietrzne dysponują około 60 amerykańskimi myśliwcami F/A-18 Hornet, które mają jednak zostać wycofane ze służby za około dwa lata. Na następcę tych maszyn wybrano wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35A Lightning II. Władze Finlandii zakupiły od Stanów Zjednoczonych 64 samoloty tego modelu wraz z kompletem nowoczesnego wyposażenia o wartości 8,4 mld euro.

Finlandia w NATO i granica z Rosją

Finlandia została przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego w drodze najszybszego procesu ratyfikacji w jego historii. W wyniku tej akcesji NATO podwoi długość swoich granic z Rosją - o 1340 kilometrów. Ponadto Finlandia graniczy ze Szwecją (długość granicy lądowej to 614 km) oraz Norwegią (736 km).

Po wojnie rozpętanej na Ukrainie władze w Helsinkach wszelkimi sposobami starają się odgrodzić od Rosji. W lutym Finlandia rozpoczęła budowę testowej części ogrodzenia na granicy z Rosją. Powstanie tam również droga dla patroli granicznych, a w najważniejszych miejscach zostanie zainstalowane oświetlenie i nagłośnienie.

Komentatorzy wskazują, że wejście Finlandii do NATO jest strategicznym ciosem dla Władimira Putina, który od dawna krytykuje działania Sojuszu i wykorzystuje jako częściowe usprawiedliwienie dla agresji Rosji wobec Ukrainy.

Moskwa nie ukrywa niezadowolenia z faktu, że Finlandia znajdzie się w gronie państw członkowskich NATO.

- Rosja wzmocni swoje zdolności wojskowe w regionach zachodnich i północno-zachodnich w odpowiedzi na spodziewane przystąpienie Finlandii do NATO we wtorek - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko, cytowany przez państwową agencję informacyjną RIA.

Jakie kraje są w NATO?

NATO, czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, powstała w 1949 roku. Jej pierwszymi członkami były Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Belgia, Dania, Francja, Islandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia i Portugalia. W kolejnych latach doszło do rozszerzenia sojuszu. Do NATO dołączyły Grecja i Turcja, a następnie Niemcy.

Polska dołączyła do NATO w 1999 r. wraz z Węgrami i Czechami.

Proces powiększania grona państw członkowskich trwa do dziś. W 2004 r. do NATO przyjęto Bułgarię, Estonię, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację i Słowenię. Pięć lat później do NATO dołączyły Albania i Chorwacja.

W 2017 r. członkiem została Czarnogóra, a w 2020 r. granice Sojuszu Północnoatlantyckiego powiększyły się o Macedonię Północną. Teraz Finlandia stanie się 31. krajem członkowskim NATO.

Co ze Szwecją w NATO?

Szwecja, podobnie jak Finlandia, złożyła wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 roku. W tym przypadku proces akcesyjny wciąż trwa.

Dotychczas spośród wszystkich członków sojuszu jedynie Turcja i Węgry nie przeprowadziły wymaganej ratyfikacji akcesji tego państwa. Rozszerzenie Paktu Północnoatlantyckiego muszą zaakceptować wszystkie kraje członkowskie.

W przypadku Turcji chodzi o przede wszystkim zarzuty pod adresem Szwecji dotyczące tego, że kraj ten wspiera nieprzychylne tureckiemu rządowi środowiska kurdyjskie. Z kolei węgierski parlament nie chce poprzeć akcesji Szwecji do NATO ze względu na krzywdzące w ich opinii wypowiedzi przedstawicieli szwedzkich władz na temat stanu demokracji i praworządności na Węgrzech.

